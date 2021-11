Carros elétricos, comida biológica e empregos em risco. Temos dinheiro para ser sustentáveis?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um carro elétrico custa mais do que um veículo movido a combustíveis fósseis. A alimentação amiga do ambiente é mais cara do que a produzida em massa e de modo intensivo. Os nossos hábitos de consumo são ainda moldados por uma economia pouco sustentável e vinculada ao petróleo. A indústria global vai precisar de muito dinheiro para transitar para modelos económicos compatíveis com a defesa do clima. E o próprio mercado laboral terá de sofrer alterações significativas para entrar no caminho da sustentabilidade. Mais do que um projeto ambicioso, o combate às alterações climáticas afigura-se frequentemente como um desafio, essencialmente, demasiado caro para os nossos bolsos.

Numa altura em que os líderes mundiais estão reunidos em Glasgow, na Escócia, para uma COP 26 (a cimeira do clima da ONU em que os signatários do Acordo de Paris deverão aumentar a ambição das suas políticas climáticas) que já muitos vaticinaram estar falhada à partida, o Observador vai em busca de algumas respostas para uma pergunta clássica: afinal, teremos dinheiro para ser sustentáveis? Quanto nos custa ser amigos do ambiente?

A resposta curta pode ser desanimadora à partida: viver de modo sustentável ainda custa (quase sempre) mais do que seguir os padrões habituais, menos sustentáveis. E há várias razões para isso. Uma, relaciona-se com o elementar princípio económico da relação entre oferta e procura (a procura por produtos especificamente sustentáveis ainda é curta, o que os transforma em grande parte dos casos em produtos de nicho). Falta à maioria das alternativas sustentáveis aquilo a que os economistas chamam “escala” — na produção e do consumo. Mas o grande fator por trás da grande disparidade de preços entre o sustentável e o poluente é a própria natureza da economia contemporânea: nada do que consumimos atualmente custa à nossa carteira aquilo que custa realmente ao planeta.