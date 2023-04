Em 1986, num texto publicado na Movimento Cultural – Revista da Associação dos Municípios do Distrito de Setúbal, o compositor Jorge Peixinho, nascido no Montijo a 20 de janeiro de 1940, defendia que, face à escassez de infraestruturas no campo da música no distrito, mas também no resto do país, o “desejável seria o lançamento de um diálogo, de um debate, com a apresentação livre e aberta de propostas e sugestões”. Prosseguia assim uma forma de manifesto em relação ao lugar ocupado pela música erudita, mas também como defesa dos valores da arte contemporânea, que deveriam reconduzir “o povo ao seu papel de agente cultural ativo”, por via de uma relação artística consolidada através da fruição.

No muito que escreveu e que disse, as suas palavras continuam a criar ecos, passados 83 anos do seu nascimento. Um legado que ganha agora mais visibilidade com a inauguração da Casa da Música Jorge Peixinho, espaço que irá abrir portas no próximo dia 25 de abril, ali mesmo no centro da terra que o viu nascer, no lugar da antiga Quinta das Nascentes.

Para a programação desta casa, onde também ficará instalado o espólio de Jorge Peixinho e um espaço museológico dedicado ao conhecimento da obra do compositor, a Câmara Municipal do Montijo convidou a Companhia Mascarenhas-Martins para assumir a criação de um programa de desenvolvimento cultural do auditório deste edifício. O repto foi aceite pela companhia, fundada em 2015, que ali irá acolher e produzir espetáculos diversos, da música ao teatro, passando pela performance. Ao Observador, o diretor artístico da companhia, Levi Martins, salienta a relação da música com a localidade, que agora se pode aprofundar igualmente no diálogo e cruzamento com outras propostas artísticas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.