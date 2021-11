Casa de Investimentos quer criar uma legião de Investidores em Valor

Queremos explicar às pessoas o que é uma obrigação, um papel comercial, onde estão os riscos. Este é um tema que confunde o sistema financeiro. As ações são consideradas arriscadas, mas não. As ações têm uma enorme volatilidade, o que as torna arriscadas é serem adquiridas para fazer trading ou para vender a curto prazo. Na verdade, as ações foram a classe de ativos que melhor remunerou o capital nos últimos 120 anos e tudo leva a crer que o vai continuar a fazer. As obrigações e os depósitos foram, na maior parte dos casos, aquilo em que as pessoas perderam dinheiro. Porquê? Porque os ativos denominados em dinheiro sofrem com a inflação e perdem valor. Nos últimos 20 anos, desde que entrou no mercado, o euro perdeu mais de trinta por cento do seu valor.

Ao gerirmos os valores dos nossos clientes – sejam eles detentores de milhões de euros em contas individuais ou pequenos investidores a partir de 1000 euros no nosso fundo PPR – nosso propósito é ter ganhos de poder de compra a longo prazo, ao investir em «máquinas de criar riqueza», as melhores empresas do mundo e ter, deste modo, ganhos acima da inflação.

Parte-me o coração saber que, num país tão pobre como Portugal, existem mais de 180 mil milhões de euros em depósitos que não rendem nada, a perder valor. E porque é que isto acontece, porque as pessoas não sabem. Nós ensinamos as pessoas como devem investir e a ser mais exigentes, para que tirem partido do capital para viver melhor, para que tenham melhores condições de saúde, para que possam estudar e educar, para termos as melhores universidades, para podermos ter os recursos humanos qualificados para poder competir em qualquer parte do mundo.

Que percentagem da poupança deve ser investida?

Não há uma solução única. Penso que, para quem nunca investiu em ações, deve começar por pôr 10% a 25% do seu património em ações. Devem ir entrando tal como colocar um pé no mar e ir caminhando, aprendendo, observarem como devem fazer.

Por exemplo, a minha família, porque tenho conhecimento na área, tem 98% do património em ações, e estamos confortáveis com isso. Por outro lado, há pessoas que não devem sequer investir em ações, pois ganham ansiedade, porque não conseguem ter tranquilidade com esse tipo de investimento. E há aqueles que podem aprender a investir com base nesta filosofia de Investimento em Valor. Selecionando ativos, comprando barato.

As pessoas devem ter uma almofada em depósitos, para dois ou três anos, para se salvaguardarem em caso de algum contratempo – perda de emprego, problema de saúde, acidente de viação, seja qual for o problema. No entanto acreditamos que muitos daqueles 180 mil milhões de euros em depósitos são grandes bolos de dinheiro, uma parte substancial da poupança de pessoas a quem foi ensinado a poupar, mas não a investir. Nós queremos ensiná-los a investir uma parte dessa poupança em ações. As pessoas têm medo, e com razão, mas nós estamos aqui para lhes transmitir conhecimento financeiro.

Além disso, a generalidade das pessoas não sabe avaliar empresas, nem precisa de o saber. Precisam é de saber avaliar quem lhes quer vender alguma coisa e sempre com cautela, pois o setor financeiro vive de comissões em cascata e quem acaba por ser o verdadeiro dono do dinheiro não são pessoas, mas sim instituições financeiras. E nós queremos que seja ao contrário. Queremos que as pessoas sejam donas e beneficiárias do seu dinheiro.

As pessoas já têm o seu imóvel que é normalmente o seu maior ativo. Diversificar em imobiliário é muito difícil. Quando uma pessoa compra um segundo está a pôr muito mais dinheiro num mesmo sítio. No entanto, se optar por ter uma carteira de ações pode diversificá-la por vinte ou trinta empresas e está a expô-la ao crescimento da economia mundial e não apenas a uma economia como a nossa que teima em crescer menos que a economia mundial.

Em suma, não há uma fórmula única, depende o conforto de cada um. Há anos escrevi um artigo para Forbes em que questionava: «porque os ricos dicam mais ricos?» A resposta está na percentagem do património investido em ações em relação ao valor investido em imóveis.

Na Casa de Investimentos o dia-a-dia é mais tranquilo que o dos corretores bolsistas?

Muito mais tranquilo. Essa pergunta é spot on. Pensamos no longo prazo, o que nos dá conforto. No entanto, naturalmente que se hoje o mercado recuar 20%, vou ter um ou outro cliente preocupado com isso. Nessas alturas aproveito para voltar a falar com eles.

Por exemplo, em março de 2020, em plena crise COVID, eu nunca tinha visto o mercado cair tão depressa (35%), e eu trabalho no sector financeiro há 32 anos.

Falei com um desses clientes, que não conhece a fundo as empresas da sua carteira, e reforcei que os ativos escolhidos são bons. Para nós, na Casa de Investimentos foi muito mais fácil passar a crise financeira, porque temos conhecimentos que nos permitem avaliar as empresas, ver balanços, o que nos dá segurança. Não trabalhamos com «apostas», são investimentos sólidos, carteiras diversificadas, com custos de transação baixos, tendo em vista o longo prazo.

E veio a confirmar-se. Com a queda das Bolsas, as nossas carteiras também recuaram, mas os nossos clientes entregaram-nos mais 7 milhões de euros, que, para nós, é muito dinheiro. Reforçaram-nos as contas porque sabiam que nós íamos aproveitar as pechinchas para comprar, comprámos Microsoft a 140, no final de outubro estava a 324 euros e está ainda em carteira.

Se uma pessoa puder estar 5, 8, 10, 15, 20 anos a investir, quanto mais cedo começar melhor e não interessa se começarem em máximos. Se me perguntar hoje se é uma boa altura para comprar Google e ela está em máximos, se for para investir a dez anos é uma excelente altura para comprar, porque vai continuar a ser uma empresa extraordinária. Se as pessoas perceberem, se tiverem a mesma atitude com as suas ações que têm com as suas casas, tudo se torna mais fácil.

Imagine, se eu estivesse à porta de minha casa a perguntar «quanto me dá pela casa», se passarem 100 pessoas, eu tenho 100 preços diferentes. A questão é que a casa não tem uma cotação diária. O problema para a maior parte das pessoas em relação às ações é terem cotações em tempo real. Parece que uma pessoa é impelida a agir.

Cronologia ↓ Mostrar ↑ Esconder 2004 – Emília Vieira lê o livro Buffettlogy e tomou contacto com o Investimento em valor;

2005 – Início da constituição da Casa de Investimentos;

2007 – Início do processo de autorização junto do Banco de Portugal (BdP) – gestão de carteias individuais e consultoria de investimentos;

2008 – Atribuição da licença por parte do BdP;

2010 – Atribuição da licença da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM);

15 de Novembro de 2010 – Início da atividade, com gestão de carteiras individuais e consultoria de investimentos. O Montante para abertura de conta era 25 mil euros;

2015 – Para fazer um atendimento mais personalizado, a abertura de conta passou para os 100 mil euros;

2019 – Atribuição da licença de gestão de Fundos pelo BdP (pedido foi entregue em 2015).

2020 – Início de atividade do fundo de investimento PPR

2021 – Lançamento do portal Save & Grow

O que são os vieses que tanto refere nas apresentações públicas e entrevistas que dá?

Refiro-me aos vieses comportamentais. As pessoas não suportam a volatilidade, querem saber e tentam adivinhar o que se vai passar a seguir. Durante o mês de dezembro, vão começar a surgir as previsões para o próximo ano, por parte da banca mundial, da banca de investimento. E sabe que mais? Vão errar todos. É o costume.

Nós não precisamos de previsões. Analisamos o que a empresa fez nos últimos 10, 20 ou 30 anos, como está posicionada no sector e no negócio para o futuro. Determinando o valor intrínseco, podemos investir. Só podemos comprar aquilo que percebemos bem, que tiver grandes vantagens competitivas, que seja bem gerido, que tenha um balanço forte. Só temos é que pagar um preço abaixo do que a empresa vale, para proteger o dinheiro dos nossos clientes. É tão simples como isso e deve ser por isso que tão pouca gente pratica a filosofia de investimento em valor, porque não tem nada de excitante, é quase como ver a relva crescer, é monótono, mas é isso que é que é relevante.

Que tipo de árvore plantaria um investidor da Casa de Investimentos?

Há um ditado português que diz: quem pensa em si planta um eucalipto, quem pensa nos filhos planta um pinheiro, quem pensa nos netos planta um sobreiro, porque o sobreiro só passado 24 ou 25 anos é que dará a primeira tira de cortiça.

Fazendo esta analogia, a Casa de Investimentos pretende ser um plantador de sobreiros, mas não precisamos de 25 anos. Aliás, o nosso logotipo é precisamente uma árvore e do Save & Grow é uma semente a germinar. Poupar e semear e multiplicar as sementes. Costumo fazer a analogia com o pessegueiro e com o tulipeiro da Virgínia. O pessegueiro só dá frutos após quatro anos e o tulipeiro da Virgínia dá a sua primeira tulipa após dez anos.

Nós temos que ter a noção de que tudo o que vale verdadeiramente a pena – por exemplo a nossa educação e dos nossos filhos – é um investimento de longo prazo. Se entendermos isto cedo e tivermos o chip do longo prazo, tal como na agricultura, vale sempre a pena. Na agricultura há anos maus, anos excecionais, anos razoáveis, mas vale sempre a pena continuar a investir.

No investimento é o mesmo. Vale sempre a pena continuar. Haverá sempre, de quando em quando, bolhas seguidas de correções, mas no final, tudo se reequilibra.

Além disso, ainda com o mote da segurança, além da análise e seleção do portefólio de ações a investir, também alertamos as pessoas para não utilizarem o dinheiro que precisam no dia-a-dia.

Poupar é difícil. E não é só isso, é que nós estamos a adiar prazer. Poderíamos ter férias melhores ou mais vezes, fazer imensas coisas, mas, na verdade sacrificar algum do consumo no presente para poder consumir mais no futuro para ter a liberdade, para mim é uma coisa que tem um valor imenso.

No fundo, é dizer seja livre, seja dono do seu destino, comece a investir cedo, comece a ensinar os miúdos cedo e nós criamos os alicerces e todo o processo tecnológico para que qualquer pessoa em qualquer ponto do país ou do mundo possa abrir conta connosco. Estando em Braga, temos clientes – na sua maioria portugueses no Azerbaijão, na Inglaterra, nos EUA, na Bélgica, na África do Sul, nos Países Baixos.

Quanto mais cedo se começar, melhor. Para tirar partido do rendimento composto. Se tivermos 1000 euros e ganharmos 5% num ano ficamos com 1050. No ano seguinte já vamos ganhar 5% sobre os 1050. Porque se há-de ter o dinheiro depositado em contas sem dar rendimento?

O segredo está na compra, não na venda?

O segredo está na compra, é verdade. Comprar bem, bom e barato e não interromper o ciclo de capitalização vendendo. Quanto mais tarde vender melhor, é preciso comprar bem, bom e barato. Importa ressalvar outro aspeto. Em Portugal estão 25 mil milhões de euros depositados em PPR a render zero e nem sabem onde esse montante está investido. Quando pergunto a alguém se tem PPR podem responder-me que sim, quando pergunto onde é que têm, eventualmente respondem em que banco, e quanto está a render, a maioria não sabe. Até porque praticamente não rendem nada.

Fizeram-nos por causa dos benefícios fiscais?

Sim, nessa altura, mas também para ter mais desconto no spread do crédito à habitação, enfim, porque os bancos lhes impingiram isso, porque recebem boas comissões de gestão e nada é exigido às pessoas. O dinheiro está parqueado com rendimento zero.

O que está longe de ser o que acontece com o vosso PPR Save & Grow?

Sim, os clientes podem visitar portal Save & Grow e simular o que ficariam a ganhar caso investissem 1000, 5000 euros ou 10 mil euros, com reforços e de 100 ou 200 euros por mês, ao longo de 10, 20 30 ou mais anos. Com a esperança média de vida a aumentar e com muitas pessoas a quebrarem a barreira dos 100 anos, cada um tem de investir melhor ou poupar mais ou trabalhar até aos 80 anos, mas pelo menos que tenha a consciência daquilo que vai ter no futuro. Nenhum político diz às pessoas que a Segurança Social vai deixar de ter capacidade de dar resposta às reformas, refere Lynda Gratton, num livro publicado pela London Business School. «O que é dramático é que os políticos não nos dizem isto, ninguém nos vai dizer a verdade», lê-se numa entrevista sobre o livro.

E, porquê o silêncio?

Porque os ciclos de governação são muito curtos, os políticos estão lá quatro anos, ou menos até. Portanto, ninguém nos vai dizer isso. Embora toda a gente saiba quais são os problemas do país e que até seria fácil de resolver num país pequeno e maravilhoso como o nosso. Mas, não temos anos suficientes de governação para que se possam implementar políticas de longo prazo.

O que se pode fazer para contornar esta situação?



Apostem em educação, apostem em crescimento da riqueza, produzirmos mais, gastarmos menos, tudo isso faz todo o sentido. Há um livro muito interessante que diz assim: as pessoas ainda precisam de lhes dizer que têm de poupar? Precisam.

As pessoas precisam de saber investir melhor, as pessoas precisam de dizer: seja dono do seu destino, previna-se, vai ver que é uma maravilha ser financeiramente independente. Chama-se a isso bem-estar financeiro. As pessoas com bem-estar financeiro são melhores nas suas profissões, no seu trabalho.

Estamos a apresentar o PPR às empresas, que poderão incluí-lo como componente de remuneração. Isto é extraordinariamente importante aliado à educação financeira, que apresentaremos posteriormente em webinares. A educação tem um poder tremendo. E sobre este tema, as pessoas não aprendem da noite para o dia, mas se se fizermos isto com consistência, as pessoas vão aprender e é essa a experiência que nós temos na Casa de Investimentos.

Quanto ganham os vossos clientes?

A Casa, nos últimos anos, ganhou um pouco mais de 9% líquidos para os clientes (anualizada), com uns anos melhores que outros e com toda a informação disponibilizada aos clientes no Relatório e Contas.

O que pensa sobre os mercados financeiros?

O mercado financeiro abre as portas todos os dias e tem muitas distrações. E as pessoas perdem-se com essas distrações. A indústria financeira também gosta de nos vender coisas instantâneas, gosta de nos vender uma ilusão, uma ideia de fazer lucro rápido.

E isso é atrativo para nós enquanto seres humanos: gostamos de ter lucro rápido, de fazer o que toda a gente está a fazer, por uma questão de conforto, de reforço daquilo que fazemos.

Porque deram o nome de «Casa de Investimentos» à empresa?

É «Casa» porque o meu primeiro emprego foi no Banco Português do Atlântico que foi o sucessor da Casa Bancária Cupertino de Miranda & Irmão, no Porto. A ideia de «Casa» ficou-me sempre na cabeça, porque faz todo o sentido, é o sítio onde nos sentimos seguros. E a nossa «Casa» é isso mesmo: queremos criar uma casa segura a longo prazo, onde protegemos o valor das pessoas e onde a principal preocupação e primeira regra é não perder dinheiro e a segunda é não esquecer a primeira, como diz o senhor Warren Buffett.

Quer deixar alguma mensagem final?

Há uma frase que li recentemente que é extraordinária: um barco está mais seguro no cais, mas não foi feito para estar no cais, foi feito para navegar. E o dinheiro também não foi feito para estar parado! Foi feito para investir, para o trocarmos por bens e serviços que precisamos, portanto nós temos que ter a preocupação de viver bem, mas ter a preocupação de regrar e ver onde é que podemos poupar para termos uma vida melhor a longo prazo.