Casa do Impacto: O futuro desenha-se com a educação

Preparar os empregos do futuro

Mas João Magalhães e os seus sócios também pensaram nas gerações que estão agora a chegar ao ensino básico e criaram a Ubbu com a visão de capacitar as crianças do 1.º ao 6.º ano do Ensino Básico para o mercado de trabalho que vão encontrar daqui a 15 ou 20. O facto é que o futuro vai ser ainda mais digital do que hoje. A Ubbu foi criada em 2015, com um projeto piloto em parceria com a Universidade Nova, a Universidade de Aveiro, a Fundação Gulbenkian e a Câmara Municipal de Lisboa durante 18 meses. Sucesso comprovado: o impacto foi medido e mostrou as mais valias da Ubbu. O passo seguinte era conseguir uma forma de levar este ensino a todas as escolas do país e a tecnologia cumpriu o seu papel: uma plataforma online passou a permitir que escolas, municípios ou governos introduzissem estas competências no currículo escolar. A versão mais atualizada segue as tendências criadas pela pandemia e permite que, de uma forma mais lúdica, também os pais possam conduzir esta aprendizagem em casa. Hoje mais de 20 mil crianças estão a desenvolver as suas competências para o futuro com a Ubbu, tanto em Portugal como noutros países e para tal, contaram com o apoio da SCML e da Casa do Impacto.

A Ubbu é uma das startups investidas através de um Título de Impacto Social da Portugal Inovação Social (PIS), no âmbito da iniciativa “Projetos de Impacto” da Santa Casa da Misericórdia e do Banco Montepio, que financia projetos de inovação social em áreas prioritárias de políticas públicas. O projeto Ubbu – code literacy Lisboa vai responder aos problemas sociais da exclusão digital, do insucesso e abandono escolar e do desemprego jovem através da capacitação dos professores e do ensino da Ciência da Computação e da programação nas escolas públicas do 1º e 2º ciclo do ensino básico.

Impulso

Fazer com que tudo seja possível

Quer mudar de profissão, tem uma ideia de negócio mas falta-lhe a capacitação, o capital e a coragem? Foi para si que João Duarte criou a Impulso em 2018. O fundador explica que “somos uma comunidade de pequenos empreendedores e pequenos negócios que prosperam através da colaboração.” Como objetivo de ajudar pessoas no desemprego ou em subemprego a criarem os seus negócios, a Impulso assenta em dois eixos: o primeiro é um programa de Ignição com a duração de quatro meses. Começa com dois meses de programa imersivo, em grupos com 10 a 12 participantes, durante o qual o empreendedor vê o seu projeto passar de uma ideia a um produto em validação no mercado. Para conseguir que esta transformação aconteça em tão pouco tempo, a Impulso adaptou todas as metodologias do mundo das startups e da gestão de negócios aplicando-as a um público que não tem conhecimentos empresariais.

Reduzir tempo e dinheiro

Desta forma, acelera a validação do negócio e reduz, ao máximo, os custos e o tempo. Conhecimento do mundo dos negócios e criatividade são dois trunfos que, associados, a um diálogo próximo e encorajador, têm surpreendido empreendedores e feito nascer negócios. Importante é não só a validação pelo empreendedor mas também o feedback, não só do facilitador Impulso ao empreendedor mas também de todos os elementos do grupo que podem tornar-se clientes ou parceiros de negócio.

Preparar o crescimento

Depois desta experiência de imersão, vem o segunda fase ou eixo, cujo foco é a capacitação e o fortalecimento dos negócios. São dois meses de acompanhamento individual adaptado às necessidades específicas de cada negócio. Nesta fase, é disponibilizada uma plataforma digital — a Expansão — com várias componentes que ajudam estas empresas a reduzir custos e a tornarem-se mais competitivas para angariarem mais clientes. Ou seja: o Impulso é mesmo um grande impulso para os pequenos negócios mais tradicionais. O programa termina com o Trade Show, um evento de exposição dos negócios ao público e à comunidade de empreendedores e parceiros.

70% dos empreendedores que recorrem à Impulso são mulheres e a maioria (80%) são desempregados. A média de idade é de 43 anos, sendo que muitos estão na casa dos 50 e poucos anos, não conseguem regressar ao mercado de trabalho. No entanto, são altamente qualificadas e têm muita experiência, o que os faz ter ideias muito estruturadas que, com o apoio da Impulso conseguem passar ao papel e singrar no mercado.

Parcerias para chegar a todos

Consciente que, ao dirigir-se à população maioritariamente desempregada podia inviabilizar a sua atuação, a Impulso tem um modelo de negócio que se adapta a todas as realidades. Graças a parcerias com empresas, fundações ou parceiros sociais, o empreendedor pode pagar 100%, 25% ou mesmo nada pela formação. A esse propósito, João Duarte lembra que “estamos muito focados na nossa própria sustentabilidade, mas não queremos deixar ninguém de fora e ganhámos muita robustez quando, em 2019, entrámos na Casa do Impacto, pelo próprio ecossistema que, por si, promove as sinergias e os contactos entre empresas e financiadores, entre outros”. Manter a sua atividade parece ser uma necessidade e para Portugal, quanto mais não seja dadas as características do seu tecido empresarial. Composto sobretudo por pequenas e médias empresas (99,9% do mercado), sendo que destas, 96% são microempresas (menos de 10 colaboradores). Por outro lado, o desemprego de pessoas entre os 45 anos e a idade da reforma torna ainda mais pertinentes as organizações como a Impulso. A este propósito, João Duarte lembra um empreendedor que lhe disse uma vez: “Há 20 anos que tinha esta ideia e nunca acreditaram em mim”. Foi preciso chegar à Impulso para ver a ideia passar à prática.

A Impulso é uma das startups investidas através do instrumento “Parcerias para o Impacto” da iniciativa Portugal Inovação Social (PIS) no âmbito da iniciativa “Projetos de Impacto” da Santa Casa da Misericórdia e do Banco Montepio, que financia a criação, desenvolvimento ou crescimento de projetos de inovação social, em formato de cofinanciamento com investidores sociais.