A decisão não foi tomada. Em vez disso, o presidente da Câmara de Borba pediu à DREAL uma “carta relativa à problemática do perigo e risco associado à utilização desta estrada” e propôs a “criação de um grupo de trabalho que integrasse todas as entidades com interesse no assunto”. Nessa carta, a DREAL alertava para o risco de queda, lembrando que as pedreiras em causa chegavam a atingir 80 a 90 metros de profundidade. Seguiram-se cinco reuniões até ao final do ano — em que estiveram presentes os arguidos — em que todos demonstraram preocupação com a possibilidade de queda da estrada e concordavam que era preciso criar um grupo de trabalho, escreve o MP. Seguiram-se também vários emails trocados entre DREAL, autarquia e explorados a alertar para o mesmo: um deles, lembrava que o risco que queda era agravado pela classe sísmica da zona, classe B — segunda zona de maior risco sísmico em Portugal continental.

Também nas reuniões camarárias, o autarca defendia que “acima de tudo” tinha de “se pensar na segurança das pessoas”. Numa delas, tal como o Observador tinha avançado, defendeu que era preciso “um pouco de bom senso nestas situações”, e questionou: “Um problema que se arrasta há 10 anos, agora é que está em perigo de cair?”. Para a acusação, António Anselmo e o vereador acusado, Joaquim Espanhol, podiam ter determinado o “corte de trânsito, a demolição ou a proibição de passagem no troço” da EM 255, mas “não o fizeram”.

O impasse levou mesmo a que cinco empresários da zona assinassem um memorando sobre a problemática da EM 255. A empresa Plácido Simões, S.A., acabaria também por tomar uma atitude e encerrar, por iniciativa própria, os trabalhos de desmonte junto à EM 255 cessaram — situação que se manteve até à tragédia acontecer.

Um email que quase chegou ao Secretário de Estado e uma derrocada que ocorreu dois anos antes noutra pedreira

No final de 2014, a “problemática” chega ao Gabinete do Secretário de Estado da Energia, mas não terá chegado ao próprio — como o Observador avançou na altura da tragédia. No primeiro dia de dezembro de 2014, o arguido João Filipe Jesus enviou à Chefe do Gabinete, Marta Alves, um email com o memorando de uma das reuniões. Três dias depois, Marta Alves reencaminhou esse email para Pedro Gomes Cabral, Diretor Geral de Energia e Geologia. Só que o gestor de correio desta Direção encaminhou o email para a Direção de Serviços de Minas e Pedreiras. Por sua vez, encaminhou-o para o Diretor de Serviços e agora arguido José Carlos Silva Pereira. O MP considera que João Filipe Jesus “não diligenciou pela implementação de adequadas medidas de proteção ou contenção”.

Ainda em dezembro desse ano, ocorreu uma reunião das instalações da DREAL, com os representantes da Direção de Serviços de Minas e Pedreiras e os empresários das pedreiras. Em março de 2015, chega uma nova reclamação à DREAL da Plácido Simões S.A. a dar conta que a Contimaro continuava a explorar em local não autorizado. Dias depois, a DREAL respondeu a essa reclamação, dizendo que tinha feito uma visita ao local e confirmado que, de facto, constatando a Contimaro continuava a explorar em locais proibidos e lembrava que era necessário fazer uma articulação entre os planos de lavra das duas pedreiras.