Assim que as autoridades portuguesas pediram a colaboração do Ministério Público brasileiro para investigar a Odebrecht Portugal, os investigadores brasileiros correram os 1,49 terabytes de informações recolhidas num servidor alojado em Estocolmo, na Suécia, que tinham reunido durante a operação Lava Jato. Mas não iam às cegas. Nesta altura, alguns colaboradores da empresa mãe, no Brasil, já tinham denunciado às autoridades que um dos destinatários identificados nas listas de pagamentos de luvas, com o nome de código “Príncipe”, seria português e teria ligação à construção da barragem da EDP do Baixo Sabor, em Portugal.

Analisadas todas as provas relacionadas com o ‘Príncipe’, as autoridades brasileiras conseguiram mesmo chegar a um nome que faria a ligação entre os dois países: André Gustavo, um brasileiro que herdou do pai uma empresa de publicidade e que trabalhou quase ao longo de uma década para o PSD português, liderando duas campanhas que levaram mais tarde à vitória de Pedro Passos Coelho (líder social-democrata de 2010 a 2018) para primeiro-ministro (cargo que exerceu entre 2011 e 2015). Para o Ministério Público (MP) brasileiro, esta ligação podia, então, significar que o ‘Príncipe’ que recebera o dinheiro podia ser Pedro Passos Coelho, algo fundamental para que a investigação prosseguisse em Portugal, lê-se no documento a que o Observador teve acesso.

As datas contudo parecem estar desacertadas. Quando o ex-primeiro-ministro social democrata chegou ao Governo em 2011 já a obra tinha sido adjudicada três anos antes. Entre empresas. Foi o Grupo EDP, liderado por António Mexia, quem adjudicou a obra no dia 30 de junho de 2008 a um consórcio com a participação da Odebrecht. Quanto à política, José Sócrates estava no auge do seu poder como primeiro-ministro e foi ele quem apareceu nas ‘fotos’ com António Mexia, sendo que a barragem começou de facto a ser construída em 2011, nos primeiros meses de Passos como primeiro-ministro, e só entrou em operação em 2016 — altura em que era até já António Costa no Governo. Mas porque se colocaram vários problemas pelo meio.

O empreendimento foi sempre muito contestado pelos ambientalistas, tendo os seus protestos chegado à União Europeia. O projeto foi apresentado oficialmente em agosto de 2007 por António Mexia e José Sócrates, depois de um bloqueio de 10 anos, após receber “luz verde” da Comissão Europeia. Mas mesmo depois de arquivadas todas as queixas em Bruxelas, a Plataforma Sabor Livre fez parar as obras pouco depois do início com uma providência cautelar que acabou por ser anulada. Ou seja, apesar apesar da adjudicação ter sido feita em 2008 ao consórcio Odebrecht-Bento Pedroso Construções (subsidiária da Odebrecht International) e Lena Construções, este só pode começar as obras em 2011.

A pessoa de “codinome Príncipe”, que os brasileiros presumem ser Passos

Nas 148 páginas enviadas para Portugal, as autoridades brasileiras mandaram as informações recolhidas no telemóvel de André Gustavo Vieira da Silva, proprietário da agência de publicidade e marketing político Arcos Propaganda, que fez duas campanhas de Passos Coelho, e foi um dos acusados e condenados no Brasil por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato.

No telemóvel do publicitário encontraram e-mails que enviou diretamente para Passos Coelho para marcarem reuniões de trabalho, assim como para dois outros elementos do PSD. O tom dos e-mails levou as autoridades a concluírem que o publicitário teria uma relação de confiança com o ex-líder social-democrata — em cujas campanhas estava a trabalhar. No final do documento lê-se que o tribunal considera que estes novos elementos podem “envolver colaboradores da Odebrecht, bem como a pessoa de codinome ‘Príncipe’, presumindo-se até ao momento tratar-se do então primeiro-ministro de Portugal, Sr. Pedro Passos Coelho”.

Mas é o próprio Ministério Público brasileiro a frisar que “essa afirmação” se baseia apenas em “informações indiciárias”, uma vez que não investigou o processo de licenciamento e construção da barragem que agora está a ser investigada pelo DCIAP.

Apesar da ressalva, essa referência ao ex-presidente do PSD levou a que o Ministério Público português abrisse um processo de investigação ao alegado financiamento partidário social-democrata na atura da liderança de Passos, para clarificar a presunção dos investigadores brasileiros. Ou tentar descodificar quem de facto é este ‘Príncipe’ português, a quem a Odebrecht terá pago luvas pela construção da barragem da EDP do Baixo Sabor. Quer José Sócrates, quer Passos Coelho negaram ter qualquer ligação ou favorecimento sobre a Odebrecht.