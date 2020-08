Cerca de um mês depois Orlando Figueira acabaria por anunciar no processo que tinha voltado a ingressar no Ministério Público e que tinha mesmo sido colocado num tribunal — embora suspenso de funções até que o processo-crime transitasse em julgado, ou seja, se tornasse definitivo. Razão: dinheiro. Só assim, regressando ao Ministério Público, podia receber um salário, porque até então vivia com 1.550 euros por mês retirados do valor arrestado na sequência do processo — o que o tribunal autorizou. E com as ajudas da irmã. “Uma situação de indigência e miséria”, descreve a sua advogada.

“Para evitar transformar-se num sem-abrigo, fez cessar a sua licença sem vencimento de longa duração e, desde então, tem vindo a receber o vencimento mensal”, lê-se no recurso da defesa a que o Observador teve acesso.

No requerimento que então entregou no tribunal, a defesa do procurador lembrava ainda que agora, sendo magistrado, o juiz de primeira instância não podia mais fazer qualquer intervenção naquele processo. Teria sempre que ser alguém de um tribunal superior, neste caso o Tribunal da Relação de Lisboa.