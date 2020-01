Uma figura central das operações suspeitas que levaram, esta quinta-feira, a buscas pela PJ no Montepio chama-se Luís Almeida. Era o homem que Tomás Correia queria para lhe suceder à frente da associação mutualista – e, até ao fim, foi fiel ao polémico ex-líder. O plano não deu certo: o novo supervisor — a autoridade dos seguros e fundos de pensões (ASF) — sinalizou que não o aceitaria como presidente da mutualista. Porém, após a desistência de Tomás Correia, a ASF acabou por permitir que Luís Almeida fosse registado para ser um dos administradores.

O supervisor da banca tinha-o recusado, em 2018, para um cargo importante no Banco Montepio mas a candidatura foi retirada antes de o Banco de Portugal oficializar esse chumbo, pelo que o banqueiro – que foi o pivô da operação de aumento de capital do Montepio investigada pela PJ e Ministério Público, como se comprovou esta quinta-feira – acabou por ter o OK para estar na administração da mutualista que gere poupanças de cerca de 600 mil portugueses. E Luís Almeida continua no cargo.

O Observador reconstitui, em detalhe, a informação que está na posse do Banco de Portugal desde 2014 e que levou às buscas desta quinta-feira, informação em bruto que lança fortes dúvidas sobre Luís Almeida — e que também serviu de base a uma auditoria interna confidencial que o Observador também avançou esta quinta-feira.

Apesar destas informações, o supervisor nunca tirou conclusões formais sobre a idoneidade de Luís Almeida para trabalhar na banca. Em 2015, já depois da separação entre a mutualista e o banco, foi aprovado para administrador-executivo do Banco Montepio e só em 2018, quando já estava outra equipa na supervisão do Banco de Portugal, é que foi recusado para a liderança de uma das unidades mais importantes do banco, a Montepio Crédito – mesmo assim, sem chumbo formal, porque Luís Almeida retirou a candidatura a tempo.

Neste momento, sabe o Observador, Luís Almeida está a ser investigado pelo Banco de Portugal sobre outro caso, o que o envolve no caso das Vogais Dinâmicas, no tempo em que foi administrador-executivo do banco, como já foi noticiado – mas ainda não existe um processo aberto no âmbito de eventuais contraordenações. Quanto à atuação em Angola, essa é jurisdição do Banco Nacional de Angola, não do Banco de Portugal. Contactado, o Banco de Portugal indicou que “não comenta eventuais processos de contraordenação”.

A ASF, que agora também escrutina a mutualista Montepio (antes era só o Ministério do Trabalho), já está na posse dessa documentação, sabe o Observador. Chegou-lhe por duas vias: foi partilhada, em bruto, pelo Banco de Portugal; e foi também entregue em mãos à presidente da ASF por um denunciante. Mas, numa altura em que muitos admitem novas eleições na mutualista já este ano, a ASF continua à espera que o Banco de Portugal tire conclusões sobre o percurso de Luís Almeida – isso tornaria mais fácil a vida da ASF, muito embora o mesmo supervisor, noutros casos, tenha sido mais pró-ativo (como a rejeição recente a Fernando Nogueira, para a seguradora Lusitânia, noticiada em primeira mão pelo Observador, meses antes da oficialização). Isto apesar de a mesma ASF já o ter rejeitado para a presidência da mutualista (mas depois, paradoxalmente, autorizou-o para vogal da administração).

Questionada, fonte oficial da ASF indicou que, “nos termos da lei, a ASF está sujeita ao dever de sigilo relativamente aos factos cujo conhecimento lhe advenha exclusivamente pelo exercício das suas funções, estando a informação requerida no âmbito desse sigilo”. Mas nesta fase, sabe o Observador, para eventualmente retirar o registo dado a ASF aguarda que o Banco de Portugal se pronuncie formalmente sobre o percurso de Luís Almeida não só em Portugal mas, também, no tempo em que foi destacado para o Finibanco Angola.

As dúvidas sobre o aumento de capital do Montepio

Parte da explicação para que Tomás Correia não tenha ficado, sequer, na Fundação Montepio – como se acreditava que iria acontecer, antes de mudar de ideias – estará numa proposta feita na última reunião do conselho de administração da mutualista para “redefinir” o alcance da fundação, o que implicaria uma multiplicação do dinheiro que a associação atribui anualmente ao organismo, que é de um milhão de euros. Mas a proposta nem foi votada porque três dos cinco administradores mataram-na à nascença: Virgílio Lima, novo presidente (que historicamente sempre foi alinhado com Tomás Correia); Carlos Beato, ex-autarca de Grândola, outrora também muito próximo do líder; e Idália Serrão, ex-deputada socialista que já foi secretária de Estado adjunta.

Mas não foi Tomás Correia quem avançou com essa proposta – aliás, até nem estava na sala quando a ideia foi discutida, alegando que tinha compromissos que o obrigavam a abandonar momentaneamente os trabalhos. Quem avançou com a proposta foi o administrador Luís Almeida, confirmando-se como o mais irredutível defensor de Tomás Correia e homem-chave em várias das iniciativas da sua administração (não só na mutualista mas, sobretudo, enquanto este também era presidente do banco).

Ora, em finais de novembro, quando a ASF tornou público o registo para os órgãos sociais da mutualista Montepio, o enfoque mediático foi para a ausência de Tomás Correia (que, na verdade, não era surpreendente) e, quando muito, para a nomeação de Virgílio Lima como presidente. Mas passou relativamente despercebida a concessão do registo a Luís Almeida, embora tenha causado grande perplexidade em alguns setores do meio financeiro e em pessoas do Banco de Portugal, que o conhecem bem e que estão por dentro do processo de investigação que ainda decorre.

É de origem angolana, precisamente, a designação “revienga” – nome, feminino, que descreve uma manobra com desvios apertados; pirueta –, uma expressão popularizada em Portugal pelo relato futebolístico de Jorge Perestrelo e que assenta como uma luva nas suspeitas que recaem sobre a atuação de Luís Almeida, designadamente no aumento de capital do Montepio, em 2013, quando era administrador-executivo do Finibanco Angola e principal responsável pela ligação com Lisboa (com a Caixa Económica Montepio Geral, hoje comercialmente conhecida como Banco Montepio). São essas as operações que servem de base às buscas da PJ desta quinta-feira.

Em dezembro de 2013, Luís Almeida escreveu um e-mail a pedir que se garantisse a subscrição de, especificamente, três lotes volumosos dos títulos do aumento de capital que estava em curso por clientes do banco que liderava em Luanda – 35 milhões de euros, no total, para os três clientes. Esse pedido especial foi feito na véspera do final da operação que pretendia angariar 200 milhões de euros. O sucesso do aumento de capital foi, assim, garantido com essas subscrições – embora não seja claro que o objetivo da iniciativa de Luís Almeida tivesse sido esse, como veremos mais à frente.