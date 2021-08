Nenhuma habitação ardeu, mas cada uma das 81 pessoas temia pela sua casa. “Eu sabia que nós tínhamos feito o trabalho de limpeza como deve ser, mas estamos sempre a pensar no pior”, diz Cátia Pires debaixo do vão da porta de entrada da casa que construiu com o marido “à medida que as possibilidades iam permitindo”.

No passadiço onde as crianças conseguem brincar depois de o período de maior preocupação ter passado há vários frascos de mel — o marido de Cátia é apicultor. Provavelmente são os últimos que vão ser vistos por aqui nos próximos tempos. O fogo não chegou à casa, mas destruiu vários campos com dezenas de colmeias. A família ainda não fez contas: “O importante é estarmos cá todos, os prejuízos logos vemos como é que se resolvem”, diz com ar de alívio.

Salvaguardar a casa foi uma das preocupações do marido do sogro e do pai de Cátia. Os três recusaram-se a abandonar o espaço mesmo depois das várias tentativas dos familiares. Numa primeira fase nem sequer pensaram que o fogo pudesse chegar ali: “Estava atrás daquela estrada”, diz a mãe de três filhos apontando para o horizonte. “Mas de um momento para o outro, o fogo já estava aqui”. Foi nesse momento que decidiu sair e refugiar-se em casa da sogra.