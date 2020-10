O dia decisivo para o Orçamento de 2021 começa, para a líder do Bloco de Esquerda, no Observador. Manhã de chuva com Catarina Martins a desejar que abençoe a noite de negociações que se antecipa. Ao fim do dia é recebida pelo primeiro-ministro em São Bento, numa derradeira tentativa de um acordo que permita viabilizar o Orçamento do próximo ano. E tenta esvaziar uma tensão, convergindo com António Costa num ponto: afinal ter o país sem Orçamento e gerido em duodécimos é “irresponsável”. Para contorno um eventual chumbo deste orçamento, Catarina Martins lembra, no entanto, que Costa pode sempre apresentar outro.

No passado recente, estão as declarações de um dirigente do BE em sentido contrário. Mas Catarina Martins sacode esse peso de cima e também a crítica que o primeiro-ministro lhe associou na noite anterior, na TVI. Dá o seu guião para a negociação na saúde, no novo apoio social e no Novo Banco (onde há uma nuance diferente), fala da TAP e revela que não descarregou a aplicação Stayaway Covid”. Mas a conversa tinha de começar pelo que aconteceria ao fim do dia.

“Aceitamos discutir a condição de recursos para o apoio extraordinário”

Hoje tem uma reunião com o primeiro-ministro, é a última oportunidade para chegar a entendimento sobre o OE para 2021?

É bom que hoje haja avanços. Espero que seja possível, estamos a trabalhar para isso.

Estamos a uma semana da votação na generalidade e já sabemos que o Bloco de Esquerda traçou quatro linhas vermelhas e que não tem o acordo total do Governo. Em que é que o BE admite ceder para conseguir chegar a um acordo?

O Orçamento do Estado é um documento global. O BE não definiu quatro linhas vermelhas, definiu quatro áreas prioritárias para a negociação com o Governo. É importante que exista acordo nessas quatro áreas, sobre as quais temos vindo a desenhar propostas e tentativas de aproximação, para que o Bloco possa viabilizar o OE. Essas quatro áreas são muito simples: saúde e capacidade do SNS responder ao Covid e não-Covid; a proteção Social, há muita gente que com a crise pandémica perdeu completamente os rendimentos; que os apoios à economia tenham alguma forma de reverter em emprego e salário. E temos depois uma divergência que tem a ver como é que o Estado age face aos indícios de que há um acionista de um banco, a LoneStar, que está a jogar contra o Estado. Todos os partidos estão de acordo em que é preciso haver uma auditoria que investigue o que se está a passar. O que o BE acrescenta é que se estamos todos preocupados então que sejamos todos conscientes. Não podemos garantir à LoneStar injeções [de capital] antes de haver essa investigação