Se a relação dos portugueses com monumentos históricos é muitas vezes distante e enfadada, Catarina Valença Gonçalves, responsável pela Bienal Ibérica de Património Cultural, cuja sétima edição decorre até outubro em Leiria, procura desfazer preconceitos sem deixar de concordar com as críticas. “O que se diz é que os jovens não querem saber do património porque acham que é tudo uma seca”, explica ao Observador. “Ora, é uma seca, de facto. Eles é que são honestos. Os adultos acham o mesmo, mas não dizem, porque fica mal.”

Segundo Catarina Valença Gonçalves, os quase 40 mil monumentos espalhados pelo país podem funcionar como “fonte de desenvolvimento e emprego” se se aproximar os portugueses do património através de iniciativas com linguagem atual. Além disso, diz, cabe ao Ministério da Cultura e à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) definir políticas públicas estáveis e de longa duração e trabalhar mais com associações, empresas e organismos privados.

A Bienal Ibérica de Património Cultural surgiu em 2013 como Feira do Património e por estes dias volta a juntar especialistas de vários países, incluindo um programa de concertos, performances e seminários durante os meses de verão e uma feira de profissionais com debates em presença de 14 a 17 de outubro. É descrita como uma iniciativa de carácter único em Portugal, que desta vez se estende por 10 municípios da região de Leiria (além da componente online). Pela primeira vez irá atribuir os Prémios Património.pt a projetos que demonstrem inovação na forma de comunicar o património ao grande público — galardões a atribuir a 16 de outubro no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

Fundadora da Spira, empresa com sede no Baixo-Alentejo dedicada à “revitalização patrimonial” e responsável pela organização da bienal, Catarina Valença Gonçalves é professora na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e foi investigadora no Instituto de História da Arte da Nova e na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (atual DGPC). O extenso currículo inclui um doutoramento em história da arte contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, uma pós-gradução em turismo pela Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne e um mestrado em arte, património e restauro pela Faculdade de Letras de Lisboa.

Nesta entrevista, sublinhando opiniar a título individual, a historiadora comenta a exoneração na última sexta-feira de Bernardo Alabaça, diretor-geral do património por escassos 16 meses, critica a polémica Raspadinha do Património e avalia negativamente o programa Revive criado em 2016 pelo Governo para reabilitar monumentos através de concessões a privados.

A mensagem da Bienal Ibérica de Património tem chegado aos portugueses e às entidades oficiais?

Quando criámos a bienal, Portugal era o único país que não tinha um evento com estas características. O nosso setor do património cultural ainda está totalmente concentrado no Estado, o que tem vindo a atenuar-se, porque o Estado não pode chegar a tudo e tem obrigação de partilhar a gestão com outras entidades. Há um longo trabalho a fazer, em comparação com outros países europeus. Portugal é um país com uma democracia recente, de poucas décadas, isso também explica o quase monopólio estatal nesta área.

Menos Estado no património seria positivo?

A questão coloca-se nestes termos: temos cerca de 38.500 monumentos em Portugal; destes, 4.560 estão classificados, ou seja, gozam de uma proteção especial do ponto de vista do financiamento e dos recursos humanos. Esses 4.560 são, digamos assim, representativos da identidade nacional e queremos que cheguem às gerações futuras. No universo dos 38.500 sabe quantos é que estão abertos ao público, a funcionar e com bilhetes de acesso? Cerca de 200. Estes números, que as pessoas desconhecem, não por serem ignorantes mas porque não se fala desta realidade, mostram o desaproveitamento do património. E note-se que este é o recurso mais bem distribuído pelo território, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Em todo o país, incluindo as ilhas, temos património cultural classificado e com capacidade de atração turística, logo, de desenvolvimento económico e social. É um recurso que já cá está e que tem sido desperdiçado. Falta abrir portas, criar animação e sistemas de visitas e disponibilizar informação sobre cada monumento.