Estávamos em 2019 e Catarina Wallenstein dizia ao Observador que andava a pensar muito sobre o medo. E sobre a vontade que não tinha em fazer de menina “bonitinha, amochada e ingénua”. Andava pelo Brasil a realizar, ao lado de Filipe Bragança, o “tragam-me a cabeça de Carmen M”. Pelo meio, também andou, com o mesmo parceiro, a cozinhar o “Animal Amarelo”, uma fábula que redesenha o eixo da colonização, entre Brasil, Portugal e Moçambique, à procura de um tal ideal paradisíaco que ficou noutro tempo mas que pode muito bem meter-nos a todos a discutir essa carga histórica. Não em jeito de rede social. Cara a cara. Mano a mano. Ainda que a Covid-19 vá limitando um pouco essa ambição.

Mais de um ano depois, eis que se dá uma pandemia, um período de confinamento, o respetivo contrário e a atriz aterra no Festival IndieLisboa para mostrar as entranhas obscuras do nosso passado, em jeito surrealista, com o tal “Um Animal Amarelo”. Feitos os 34 anos há poucos dias, Catarina Wallenstein parece feliz da vida. Mas, sobretudo, alguém que já não quer muito pensar no medo, porque quer arriscar mais. Quer falar. Meter o dedo na ferida. Partilhar ideias com criadores, mostrar filmes — ainda vem aí o “Ano da Morte de Ricardo Reis” de João Botelho, a adaptação da obra de José Saramago com estreia marcada para dia 1 de outubro –, debater, refletir e, caso “deixe de engonhar”, lançar um disco, com música gravada no Brasil.

Quer puxar as pessoas para uma discussão sobre o colonialismo, para que a memória não desapareça. E mesmo não tendo muita esperança no mundo, por andar tudo muito zangado, raivoso, tem vontade de batalhar a sua perceção de que andamos todos muito “eurocêntricos”. “Cada vez que volto do Brasil tenho a sensação de que existe uma cultura absolutamente eurocêntrica e que me começa, devagarinho, a fazer comichão. Achamos, de facto, que temos uma cultura superior às outras”.

Nos intervalos, quer-se despir da capa de perfeição que a indústria do cinema e da televisão lhe deu. Mostrar que também pode ser desinteressante. Ou que pode não ter vontade nenhuma para ser seja o que for. Procurar mais o erro, pois é aí que surge a “surpresa e o crescimento”. E dançar, se a deixarem (pelo menos um pouco de “baguncinha”…). No fundo, tirar a máscara. Envelhecer. Aprender. Ser política e deixar que a política entre na sua representação. Resta saber se vai conseguir: é que o mundo anda todo de máscara enfiada, cabisbaixo a olhar para o telemóvel, com pouca vontade de refletir.

[o trailer de “Um Animal Amarelo”:]

No ano passado a Catarina falou com o Observador e disse que andava a pensar muito na questão do medo. Estamos a viver no meio de uma pandemia, onde o medo convive connosco diretamente. Como é que está essa relação?

É muito engraçado porque pensei muito sobre o medo durante dois ou três anos, mas não tenho pensado agora. Neste tempo de pandemia, claro que tive medo. Mas penso na forma como estamos afastados uns dos outros, no sentido prático e no sentido da conexão mais profunda. Não haver partilha de ideias. É o que tenho pensado mais nestes últimos tempos. Esta ilusão de proximidade, com todas as alternativas que criamos, a comunicação e a partilha de ideias, é perigosa. Estou um bocado irritada com a internet [ri-se].

Mas não tem uma certa distância em relação à internet?

Tenho, mas na verdade essa distância não existe. Faço reuniões no Zoom, estou nas redes sociais a ver o que se passa. Há uma distância que é mais uma embirração do que uma não-utilização. Tento gerir para que não se vire contra mim. Perceber quando é demasiado tóxico, quando as notícias vêm em excesso, quando a mesquinhez me faz mal. Andamos todos de boca tapada, mas queremos e precisamos dizer tudo.

É mais difícil gerir isso porque é atriz?

Fico a desejar ter papéis onde possa escoar ideias e partilhá-las com outros criadores, que estão a pensar sobre coisas que eu não estou a pensar. Vou ser enriquecida por outros pontos de vista. Já estou a pensar é em escrever o próximo filme porque não posso estar só à espera que me chamem. Tenho de ir inventando coisas a partir de mim.

Vai andando, procurando novos projetos…

Voltando ao tema do medo: é difícil sair da zona de conforto e fazer algo que, no meu caso, porque sou ultra perfeccionista, ache que não saiba fazer. Uma das provas de maturidade é deixar-me de merdas nesse sentido. É fazer as coisas independentemente de querer ser muito boa. Tenho de fazer. Está na altura de arriscar.

Mas imagine, tem 33 anos não é?

Fiz 34 agora, já viu?

Certo. A verdade é que este “Um Animal Amarelo” não é previsível, não no sentido de “zona de conforto”. E é um filme que procura destapar o passado colonial, um tema desconfortável, e numa altura em que “racismo” é uma palavra em destaque. O que é que lhe interessou mais neste processo? Um filme destes pode ajudar ao debate?

Sim. Temos essa obrigação, agora que não se estão a promover tantos encontros físicos, fazemos tudo sozinhos dentro do quadradinho. Há uma simplificação do discurso e há uma incapacidade de falar das coisas. O que tenho sentido mais quando tento conversar sobre as feridas e a carga histórica que carregamos às costas, quer venhamos de uma família impecável ou não, é esta ideia de ser bom e de ser mau, de que não é possível trocar uma ideia com uma pessoa que lhe diga que vive num país incrível com muitos defeitos. Devia conseguir falar da minha pátria assim: Portugal é um país com uma cultura e um povo incríveis, podia ser mais rico, mais inteligente, e podia, também, ter tido uma história diferente. Só que não teve. Claro que estas idas sucessivas ao Brasil enriqueceram muito o meu pensamento.

Mas quando volto a sensação é a de que existe uma cultura absolutamente eurocêntrica e que me começa, devagarinho, a fazer comichão. Não porque os portugueses tenham dificuldade em falar do seu país. Talvez fiquem até aliviados por lhes dizerem “não se preocupem, somos nós e o resto da Europa”. Somos muito eurocêntricos, achamos, de facto, que temos uma cultura superior às outras. Pensávamos que estávamos aqui a produzir pensamento no século das luzes e que as outras pessoas nos outros continentes andavam a viver de forma selvagem. Está-nos incutido culturalmente ao longo de séculos. Portanto, vindo do macro para o específico, falando da nossa história, Portugal deu o tom sobre como se deveria lidar com África a todos os outros países europeus. Há aqui um assunto que tem de ser discutido. Quantas e quantas famílias não conseguiram e não conseguem falar da guerra colonial dentro das suas casas?