“Capitalismo do KGB”. É este o termo que Catherine Belton usa para descrever todo o sistema montado por Vladimir Putin e os seus aliados na Rússia ao longo de mais de 20 anos no poder e que, diz, o ajudou a perpetuar-se nesse lugar. Uma mistura de desconfiança do Ocidente com a utilização dos seus instrumentos financeiros para enriquecimento pessoal e corrosão dos adversários ocidentais. Uma ideologia suis generis que rejeita a herança soviética ao mesmo tempo que promove uma “mentalidade de Guerra Fria”. Uma mentalidade que não tem pudor em eliminar antigos aliados quando deixam de se tornar convenientes.

É esta a principal tese de Os Homens de Putin (ed. Ideias de Ler — Porto Editora), a edição portuguesa da obra de Catherine Belton, que chegou a Portugal esta quinta-feira. Um livro que foi recebido com críticas altamente elogiosas no mundo anglo-saxónico — o The Times chamou-lhe mesmo “o livro mais importante sobre a Rússia moderna” —, mas que valeu à sua autora e à editora internacional um processo nos tribunais britânicos, movido por Roman Abramovich.

Apesar de ambas as partes terem entretanto chegado a acordo judicial, Belton continua a não poupar nas críticas que faz a Abramovich. Prova disso foi a conversa que teve com o Observador, a partir de Londres, onde não evitou o tema: “Tínhamos três antigos colegas de negócios dele a dizerem-me que Putin lhe pediu que comprasse o [Chelsea] para obter essa influência. Apresentei estas alegações ao porta-voz dele e incluímos o desmentido dele no livro. Por isso fiquei muito surpreendida quando fui processada por ele por causa disto. Para mim, a ligação dele a Putin é muito clara.”

