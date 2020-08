Um cenário como o atual, de crise económica iminente, não é novidade para nenhum português. Contudo, por muito que os orçamentos das famílias se estejam a ressentir — enquanto outras antecipam vir a ser impactadas mais cedo ou mais tarde –, a par da redução da liquidez, transversal a qualquer recessão, o atual contexto tem uma particularidade: há uma insegurança do ponto de vista da saúde.

“É diferente da insegurança em relação à perda do emprego ou de rendimentos e, nessa perspetiva, é uma crise diferente. Já ouvimos dizer que foi mais uma guerra, carregada de perdas. Esta crise tem esse lado”, explica Ana Côrte-Real, associate dean da Católica Porto Business School, ao Observador.

Habituada a olhar para a gestão de marcas, mede, consequentemente, o pulso aos consumidores portugueses num período em que a pandemia continua a lavrar nos cinco continentes, mas já após seis semanas de confinamento. Finanças e saúde são, atualmente, os problemas que preocupam o país. “O facto de nos sentirmos mais inseguros a todos os níveis torna-nos um consumidor muito esquisito. O que acontece desde maio, por exemplo, é que as pessoas vivem níveis de desconfinamento completamente diferentes — as que já se esqueceram e não ligam muito e as que têm medo e estão, por isso, retraídas”, descreve.

Contudo, Côrte-Real assegura que os comportamentos são bem menos lineares do que uma mera dicotomia entre destemidos e cautelosos. “Uma só pessoa pode ter comportamentos diferentes — ser rigorosa e exigente quando entra num espaço comercial e até ser capaz de dizer se aquele espaço cumpre ou não as regras da DGS, mas estar a conviver socialmente em grupos sem qualquer cuidado”, adiciona.

A pandemia, os novos economicistas e as suas fraquezas

Estamos perante um consumidor paradoxal, segundo a especialista. “Temos pessoas que, de repente, ganharam uma consciência do valor, numa lógica de ‘só vamos comprar o que é preciso’. Tornaram-se muito racionais no seu processo de compras, muito economicistas. Mas as mesmas pessoas são capazes de, a qualquer momento, cair numa compra por impulso — porque estão cansadas, porque estão fechadas em casa, porque estão em teletrabalho e, de repente, vêem no consumo um ato de recompensa”, explica.

“Percebemos que deixou de haver compra por prazer, só por necessidade”, refere Pedro Bordonhos, diretor de e-commerce da Lanidor, em conversa com o Observador. Apesar de ser o responsável pela área digital, faz uma radiografia geral à marca portuguesa — quebras que continuam entre os 30 e os 50% nas vendas em lojas físicas, mais acentuadas nos centros comerciais do que nos estabelecimentos de rua, e um pico no online, canal que praticamente duplicou as vendas durante o período de confinamento e que, mesmo agora, continua com um crescimento na ordem dos 50 ou 60% face ao período homólogo do ano passado.