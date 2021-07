E, questionada diretamente na última terça-feira sobre quem pagaria o trabalho dos reclusos nas obras de transformação do edifício, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais afirmou “que todo trabalho que é desempenhado por reclusos, quer seja para entidades públicas, quer seja para autarquias, quer seja para privados, é objeto de remuneração por parte da entidade contratante, sendo pago em função de tabelas pré aprovadas”. Ou seja, além do preço pela compra dos materiais, o SEF também terá ainda de pagar aos presos.

O processo de instalação de um centro temporário para migrantes na ala sul daquela prisão foi, desde o início, uma decisão cheia de pontas soltas, com o recuo da tutela a gerar um certo mal-estar dentro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Primeiro, o ministro da Administração Interna disse, no início do mês de junho, no Parlamento, que estava a ser estudada a solução de Caxias, quando, na verdade, o protocolo com os serviços prisionais já havia sido celebrado em fevereiro. Depois, começaram as obras, numa altura em que já havia uma forte contestação à solução encontrada, por parte da oposição e de organizações não-governamentais da sociedade civil. A solução era inclusivamente vista com reticências pela Provedora de Justiça. A terminar, e já depois de feito o investimento, o ministério de Eduardo Cabrita voltou atrás.

As adjudicações que não podem ser reveladas

Quando questionado sobre os custos da remodelação da ala sul de Caxias, ainda antes de a mesma ter sido abandonada, o SEF limitou-se a dizer ao Observador, a 23 de junho, que se encontrava “a realizar uma obra de reestruturação num imóvel desocupado, pelo valor de cerca de 12 mil euros“, adiantando que a obra deveria “ficar concluída no final do mês de agosto”.

A mesma fonte tinha também respondido a outro pedido de esclarecimentos, cinco dias antes, confirmando que “a adaptação [abrangia] um quinto do edifício” e que estava “a ser preparada para Unidade Habitacional a fim de poder acolher, dignamente, cidadãos estrangeiros que entrem irregularmente em território nacional por via de desembarques na costa portuguesa e que seja decretada judicialmente a sua retenção”. E recordava que havia sido “por ausência de instalações disponíveis que o SEF se viu obrigado a instalar no quartel de Tavira alguns desses cidadãos, em setembro do ano passado”.