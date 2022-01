CDS. A equipa que vai lutar pela manutenção

Francisco Rodrigues dos Santos, o 128 que quis ser número 1

“128”, “Rato”, “Chicão” e, finalmente, Francisco Rodrigues dos Santos. Do Colégio Militar ao topo da hierarquia do CDS, o líder democrata-cristão chega a esta campanha depois de dois anos particularmente duros à frente do partido, com muita contestação interna, umas quantas cotoveladas entre a direção do partido e o grupo parlamentar e uma guerra sem quartel contra o que resta do portismo.

Com eleições diretas atiradas para depois das legislativas, Rodrigues dos Santos vive um raro clima de tréguas. Mas o caminho até aqui fez-se com muitos danos colaterais. Filipe Lobo d’Ávila, então o grande esteio da atual liderança, perdeu a paciência e deixou a direção. Adolfo Mesquita Nunes predispôs-se a enfrentar o atual presidente nas urnas, o partido não quis, e Adolfo desfiliou-se. Como ele, também António Pires de Lima e outros tantos militantes anónimos. Nuno Melo quis ir a votos antes das legislativas e não o deixaram, o que tornou ainda mais feia a guerra civil que se vive no interior do partido.

O percurso de Rodrigues dos Santos começou, precisamente, no Colégio Militar, instituição que lhe moldou a personalidade e a forma de estar na política. O pai era militar em Tancos e o avô, a sua maior inspiração política, ex-vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital pelo PSD. É no Colégio Militar, cujo pin na lapela não dispensa, que recebe o número “128” e a alcunha de “Rato” (ou “Ratinho”) por causa de dois dentes muito salientes que então sobressaiam.

Curiosamente, o seu percurso partidário é a síntese dos conflitos que sempre marcaram a vida interna do CDS: inscreveu-se na Juventude Popular durante a liderança de Ribeiro e Castro e filiou-se no partido durante a segunda a presidência de Paulo Portas, cuja retórica política, que sempre admirou, viria a tentar replicar em anos futuros.

Ex-dirigente do Sporting (saiu da direção de Frederico Varandas quando se candidatou à liderança do CDS), com referências ideológicas como Winston Churchill, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Adelino Amaro da Costa e Adriano Moreira, que frequentemente cita, é na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que ganha a alcunha de “Chicão”, mais tarde celebrizada pela ascensão na JP.

Torna-se rapidamente uma voz conservadora dentro do partido até para os parâmetros do CDS. É nessa altura que tem algumas das suas posições públicas mais polémicas – chega a defender a criminalização do aborto, a denunciar a “sexualização” das crianças nas escolas, a alertar para a importância de falar na abstinência sexual antes de se apresentarem as opções contracetivos, que a união entre duas pessoas do mesmo género não deveria ser chamada de “casamento”, que os casais gay não deviam estar autorizados a votar ou o regresso do serviço militar obrigatório, ainda que noutros moldes.

O crescimento da JP e o protagonismo crescente de “Chicão” – haveria de fazer força para que o deixassem de tratar assim dentro e fora do partido – fazem com seja escolhido como um dos 30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa pela revista Forbes. Mas o peso interno de Rodrigues dos Santos começa a tornar-se um problema para a então direção de Assunção Cristas.

Em 2018, no congresso de celebração de Cristas depois do resultado expressivo em Lisboa, pôs o exército de jotas a intervir à vez exigindo um lugar de deputado. É também nesse congresso que se torna evidente que as duas alas do partido – a conservadora e a liberal – haveriam de colidir no futuro, com Rodrigues dos Santos a fazer marcação cerrada a Adolfo Mesquita Nunes.

Ainda assim, Cristas acabaria por não ceder totalmente a Rodrigues dos Santos. Deu-lhe o lugar de número dois no Porto, mas acabou por promover igualmente outras figuras, nomeadamente o então jornalista Sebastião Bugalho, no que foi entendido como uma afronta por parte de Rodrigues dos Santos e o início de uma oposição silenciosa a Cristas.

Chega à liderança do CDS na sequência da demissão da antiga ministra e derrotando João Almeida, numa colisão evidente entre os dois blocos que sempre coabitaram no partido: os ungidos por Paulo Portas contra os que nunca foram mais do que segundas e terceiras linhas. Rodrigues dos Santos agregou a vontade destes últimos e derrotou o portismo. Agora, é o seu CDS, o tal que nunca quis ser a casa da direita moderninha do Príncipe Real, que vai enfrentar o teste de algodão.