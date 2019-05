CDS aposta tudo nos “seus” e acusa Costa de esconder cativações

CDS continua investida nas feiras. E Melo até já admite pedir frase "emprestada" a um popular para usar nos comícios. Sondagens, não comenta. A Costa, uma exigência: que revele dados sobre cativações

“É pena sermos poucos”, comenta um feirante que puxa Pedro Mota Soares pela manga da camisa. “Somos poucos mas bons”, responde-lhe o candidato. Com aquele voto, pelo menos, o CDS pode contar de certeza — nem que “vá de ambulância”, é seguro que aquele feirante de Barcelos vai pôr a cruz no CDS no domingo. É só um voto, mas todos contam. “Se os nossos [militantes e simpatizantes do CDS] forem lá todos, já ajuda”, comenta o ex-ministro da Segurança Social. É essa a mensagem que o CDS tem procurado passar em todas as terras por onde vai: falar aos seus, aos que já torcem por este clube, para não se fiarem na sorte e irem dar força às urnas. Caso contrário, (aí vem o papão), caso contrário o Bloco de Esquerda, o partido que o CDS mais “deplora”, pode mesmo ficar à frente.

Mais uma voltinha na caravana do CDS, mais uma feira: em Barcelos. “Melinho das Feiras” continua a dizer que não há melhor do que o original (o Paulinho), mas não se importa com o apelido. “O que é bom repete-se, por isso é que somos conservadores”, diz. #Europeias2019 #EE2019 pic.twitter.com/MkHwAjz5Vd — Observador (Eleições) (@OBSEleicoes) May 23, 2019

É isso que dizem as sondagens. As tais a que o CDS não liga, porque nunca traduzem o que se vê nas ruas. Dia sim, dia não tem havido uma sondagem que, mais coisa menos coisa, coloca o CDS algures entre o empate com a CDU e a posição atrás do Bloco de Esquerda, mantendo viva a esperança de eleger dois eurodeputados, mas sem certezas. Esta quinta-feira, contudo, a sondagem da Pitagórica para a TSF/JN contraria as ambições do CDS (6,7%) e, pelo contrário, reforça as do Bloco de Esquerda (12,7%). Ou seja, prevê-se que o BE possa ter o dobro dos votos do CDS. Por uma questão de “sanidade mental”, contudo, Nuno Melo recusa-se a comentar sondagens com margens de erro na ordem dos 4%. “No limite, com uma margem de erro de 4% significa que até podemos ter 11%”, diz aos jornalistas visivelmente irritado com a valorização que é dada a uma método muito pouco “científico”.

A ciência, diz, está na rua, e é aí que o CDS tem estado. Feiras e mais feiras, mercados e mais mercados. “Melinho das Feiras” continua a dizer que não há nada como o original, “o Paulinho das Feiras”, mas como “o que é bom repete-se”, segue-lhe as pisadas. Ainda há uns meses o CDS tinha estado ali naquela feira de Barcelos — “uma das maiores do país” –, a propósito do aniversário do partido, e esta quinta-feira, quase na véspera da ida às urnas, voltou para reforçar o apelo ao voto.

Entre os feirantes, há quem comente que se “lembra bem” do que os centristas fizeram “quando estavam no governo”, mas também há quem faça relatos que pintam na perfeição a história de um Estado “que não é pessoa de bem” — a história que o CDS quer contar. Muitos são os populares que vão ter com Nuno Melo, e sobretudo com Mota Soares, para lhes falar das pensões muito baixas que recebem. Ou o caso de quem tem 70% de incapacidade e de, em 2016, ter ido a uma junta médica para lhe passar o atestado de invalidez, mas ao fim de três anos, continuar à espera que lhe seja atribuída a pensão.

É a estes “casos de vida difíceis” que o CDS, outrora partido dos pensionistas e dos contribuintes, quer dar voz. E até conta com a ajuda de um feirante para uma deixa que Nuno Melo admite “roubar” para usar nos comícios que ainda tem pela frente até ao dia D. “O que precisamos é de impostos portugueses e salários europeus”, dizia o tal feirante, explicando que o problema é “termos impostos europeus e continuarmos a ter salários portugueses”, ou seja, impostos altos e salários baixos. Enquanto assim for, dizia, não há Europa “que nos valha”. “Vou-lhe roubar a frase para os comícios, pode ser?” Autorização concedida.

Governo está a “esconder as cativações” e só vai revelar dados depois das eleições

Nuno Melo está satisfeito com o feedback que recebe das ruas, e nota um dado curioso: “Em 2009, as pessoas não assumiam à frente das câmaras de televisão que iam votar no CDS, e hoje assumem”. E se em 2009 “correu bem”, o CDS elegeu dois eurodeputados, 2019 tem obrigação de correr melhor. Porque, diz o candidato,”as pessoas estão cansadas das zonas cinzentas, dos que dizem basicamente o mesmo [PS e PSD]”. “E nós não temos medo de dizer o que os outros não dizem, temos coragem e temos coerência, assumimos de forma clara o que somos”, acrescenta.

É neste exercício de se distanciar dos partidos da “alternância” e, sobretudo do PS, para se afirmar como “alternativa”, que Nuno Melo lança um repto a António Costa: que divulgue antes das eleições o decreto-lei de execução orçamental, onde se vê que parte do orçamento estimado foi de facto executado e que fatia do orçamento foi mantida na gaveta. “Este decreto-lei costuma ser publicado nos três primeiros meses do ano, e estamos no fim de maio e nada”, diz o candidato em declarações aos jornalistas, acusando o primeiro-ministro de estar a “esconder as cativações” por motivos eleitorais.

“O Governo esconde as cativações e só quer que sejam conhecidas depois das eleições, porque isso seria mostrar o estado miserável em que está a ferrovia, o serviço nacional de saúde, a escola pública”, diz. E acrescenta: “Os serviços públicos precisam de recursos, não de ideologia”.

