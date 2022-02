CDS despede, IL entrevista, Chega triplica e a esquerda encolhe. A reorganização dos grupos parlamentares

Onze funcionários deixam gabinete do Grupo Parlamentar do CDS

Com a saída dos cinco deputados do CDS, também o gabinete do grupo parlamentar está de malas e bagagens para fora do Palácio de São Bento. O deputado João Almeida ou o histórico assessor imprensa do partido, Pedro Salgueiro, publicaram recentemente fotografias com um carrinho de compras carregado de livros, quadros e outros pertences pessoais, a darem conta da saída da Assembleia da República.

Ao Observador, fonte oficial do grupo parlamentar indica que são 11 os funcionários que estão de saída depois do resultado eleitoral que ditou o fim do CDS do Parlamento. A última chefe de gabinete em funções foi Otília Gomes, que chegou a desempenhar as funções de deputada e que recentemente esteve envolvida numa polémica relacionada com as decisões do Conselho de Jurisdição do CDS e as ligações a Nuno Melo.

Já em 2019, com a queda de 18 para cinco deputados, o gabinete parlamentar do CDS teve que reduzir custos, dispensando assessores e funcionários administrativos, incluindo um motorista. Há dez anos, o CDS tinha um grupo parlamentar com 24 deputados, o que aos dias de hoje o tornaria a terceira maior força política.

Apesar das saídas do grupo parlamentar, uma parte dos assessores e do pessoal de apoio pode ser recolocado noutros gabinetes do partido, por exemplo ligados à vereação da Câmara Municipal de Lisboa, e há também outros que estão a colaborar com a candidatura de Nuno Melo, podendo continuar ao serviço do CDS, que apesar de ter perdido a representação parlamentar mantém ainda uma reduzida subvenção estatal, atribuída aos partidos com mais de 50 mil votos.

As contas do jornal Público indicam que o CDS deverá receber perto de 255 mil euros por ano, o que representa um corte superior a 50% face à subvenção dos últimos dois anos, que já tinha sofrido um enorme corte com a perda de força na Assembleia da República.

IL recebeu 900 candidaturas de emprego

Em sentido inverso, a Iniciativa Liberal passa de um deputado eleito para um grupo parlamentar com oito, o que representa um enorme acréscimo nas contas. O partido abriu um concurso no Twitter para recrutar assessores parlamentares e recebeu 900 candidaturas. Foi a forma encontrada para ocupar as vagas — dos quatro elementos do anterior gabinete da IL, três foram eleitos deputados. O partido já começou o processo de triagem e de entrevistas.

O novo líder do grupo parlamentar, Rodrigo Saraiva, que deixa as funções de chefe de gabinete, confirma ao Observador que a sua sucessora será Leonor Dargent, a única assessora que continua em funções e que, por isso, “garante essa continuidade”. Para além de Rodrigo Saraiva, que desempenhava as funções de chefe de gabinete e de assessor de imprensa, também Carla Castro e Bernardo Blanco vão passar do gabinete para o hemiciclo.