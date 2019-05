CDU. Habitação, mexidas nos fundos estruturais, críticas a Costa e a proximidade de PSD e CDS com a extrema-direita

João Ferreira arrancou a última semana de campanha com um dia dedicado à habitação. Mas também reconheceu que Jerónimo "constatou uma realidade" ao ligar PSD e CDS à extrema-direita.

No arranque da contagem decrescente para as eleições, o cabeça de lista da CDU trouxe o tema da habitação para a agenda, começando a última semana de campanha com uma passagem por Moscavide, concelho de Loures, para descer uma avenida e distribuir panfletos em lojas e cafés — à semelhança do que tem feito nos últimos dias por vários locais do país.

A meio da arruada, João Ferreira disse aos jornalistas que o “efeito devastador” da especulação imobiliária “resulta das regras do governo anterior, de PSD e CDS, uma lei que vem do período da troika e patrocinada pela União Europeia para liberalizar o mercado do arrendamento, enfraquecendo a parte fraca dessa relação, que é o inquilino”.

O cabeça de lista da CDU lamentou que esta política tenha estado “na origem de despejos, tanto de famílias, incluindo nesta zona de onde predomina uma população mais idosa, mas também de comércio, de comércio tradicional”. E a culpa, garante João Ferreira, não é só da direita. O Governo de António Costa “não se mostrou ainda disponível para revogar a lei das rendas”.

A CDU quer “alterar o funcionamento dos fundos estruturais”, para que, por exemplo, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional possa também incluir “a possibilidade de financiar a habitação”. Além disso, a coligação PCP-Verdes defende que se vá “mais longe no fundo de coesão”, mobilizando investimento para habitação “que esteja disponível para famílias de menores rendimentos, mas também para famílias de rendimentos intermédios”.

Lamentando que haja fundos europeus a ser utilizados para reabilitação de imóveis destinados ao turismo em vez da habitação, João Ferreira disse que esta prática “acentua a dinâmica especulativa” — e defendeu que deve haver uma “maior preponderância de políticas públicas de habitação”, como “acontece noutros países da Europa”.

“Portugal é dos poucos países da Europa com menor parque habitacional público”, disse João Ferreira, acrescentando que o Estado deve dispor desse parque habitacional e pô-lo ao serviço de políticas públicas. Mas “o PS não aparenta estar disposto para resolver o problema na sua total dimensão”.

PSD e CDS próximas da extrema-direita? Jerónimo “constatou uma realidade”

Depois de no domingo o secretário-geral do PCP ter, num comício de campanha em Alhandra, acusado o PSD e o CDS de serem “tu cá, tu lá” com a extrema-direita europeia, João Ferreira considerou que Jerónimo de Sousa apenas “constatou uma realidade”, e assegurou que basta “acompanhar a vida do Parlamento Europeu” para constatar essas proximidades.

Sobre os repetidos desafios que tem lançado ao PS, PSD e CDS para que se pronunciem sobre as suas intenções políticas, João Ferreira — que logo à noite estará frente a frente com os candidatos das outras forças políticas no último debate antes das eleições — garantiu ter “sempre esperança” de receber uma resposta. Mas asseverou: “A falta de resposta também não deixa de ser uma resposta”.

