CDU parte pedra no Norte em busca de um objetivo maior: manter os dois deputados no Parlamento Europeu

Ao longo da campanha, o discurso dos candidatos está em constante evolução, incluindo nos objetivos eleitorais. Logo no primeiro dia de campanha, João Oliveira recusou traçar metas para o dia 9 de junho, referindo que noutras alturas já se tinha posto “fora de pé”, sem sucesso. Os dias foram passando e a resistência continuou. Durante vários dias, apenas a ideia de um “reforço eleitoral” foi escapando ao candidato, ainda que sempre sem referir se estava a falar também do número de mandatos.

Agora, a situação muda de figura. Debaixo do barulho intenso das picaretas e das brocas que se ouvem nas pedreiras de Penafiel, João Oliveira traça um objetivo pela primeira vez: a eleição de dois deputados. Cumprindo essa meta, apenas conseguiria manter a representação atual, mas face ao cenário eleitoral em 2024, com resultados desanimadores a nível nacional, na Madeira e nos Açores, a manutenção pode muito bem ser vista como uma vitória para a coligação. Seria, no mínimo, um alívio, e ajudaria a estancar — para já — as narrativas que apontam para um desaparecimento gradual da representação política dos comunistas.

A resposta é arrancada a ferros, e é preciso um empurrãozinho de Francisco Louçã. Na noite anterior, o fundador bloquista afirmou que, à parte de AD, PS e Chega, só o Bloco de Esquerda está em condições de eleger mais do que um mandato. João Oliveira é perentório a discordar: “A CDU está a lutar pela eleição do segundo deputado, pela eleição da Sandra Pereira, que é uma deputada reconhecidíssima no Parlamento Europeu pelo trabalho importantíssimo que tem feito. Aliás, é uma deputada reconhecida de norte a sul do país”.

A mudança no discurso pode dever-se às sondagens, mesmo que a CDU vá fazendo por as desvalorizar. Nesta segunda semana de campanha, e face a sondagens que deixam os comunistas fora do Parlamento Europeu, a estratégia começou pelo pedido de um “sobressalto democrático” que invertesse o sentido negativo das notícias que iam chegando. Agora, o discurso torna-se mais ambicioso: não só João Oliveira pode ser eleito, como Sandra Pereira, eurodeputada desde 2019, pode conseguir a reeleição.