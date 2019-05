CDU quer proibir entidades com trabalhadores precários de receber fundos europeus

João Ferreira arrancou a curta passagem pelo norte com uma pequena arruada na Maia, onde também defendeu a definição de valores mínimos para os fundos no ambiente, cultura e ciência.

Ao penúltimo dia de campanha, a caravana da CDU chegou ao norte. Mas, até agora, ainda não fez história. A primeira iniciativa da campanha foi uma mini-arruada de 200 metros na Maia, seguida de um mini-discurso sem direito a sistema de som. Antes de repetir a fórmula, desta vez em versão low-cost, o candidato falou aos jornalistas para apresentar mais duas propostas da coligação e para responder, sem responder, aos duros ataques que António Costa desferiu à esquerda no comício de quarta-feira em Setúbal.

João Ferreira preferiu começar por lembrar as várias propostas (que se converteram em desafios à direita e ao PS) que já apresentou ao longo da campanha, nomeadamente na área do orçamento comunitário, da Política Agrícola Comum ou do ambiente, e de registar que no “curso da campanha, na sua maioria, estas propostas não têm tido resposta por parte de outras forças”. E não esqueceu o ataque de Costa: “Algumas delas até decidiram recentemente voltar baterias contra a CDU. Em todo o caso, vamos insistir neste caminho de proposta, que é também apelo a clarificações“.

E seguiu com duas propostas — ambas fundos estruturais. Neste quadro, a CDU quer que Portugal assuma, na negociação do próximo quadro financeiro plurianual, a necessidade de definir “envelopes nacionais” em áreas que atualmente não têm essa atribuição definida para o país: o ambiente, a ciência e a cultura.

Depois de uma curta e discreta arruada na Maia, João Ferreira faz um discurso improvisado perante algumas dezenas de apoiantes. Antes, tinha defendido que entidades com trabalhadores precários devem ser impedidas de aceder a fundos europeus #Europeias2019 #EE2019 pic.twitter.com/g7fL3OhHj5 — Observador (Eleições) (@OBSEleicoes) May 23, 2019

João Ferreira explicou que os programas destas áreas são atribuídos “numa base competitiva”, ou seja, os países apresentam projetos e os vencedores são financiados. Mas o candidato quer que haja montantes mínimos definidos para o programa Life (ambiente), o programa-quadro de investigação (ciência) e o programa Europa Criativa (cultura) e destinados a Portugal. Esta definição de envelopes mínimos, defendeu João Ferreira, deveria ser condição “para que o país aceite o futuro quadro financeiro plurianual”.

O candidato esclareceu que quer “no mínimo duplicar os valores” que o país recebe nestas áreas e que o envelope mínimo seja definido tendo em conta os critérios de coesão — “necessariamente beneficiando em termos relativos os países com um PIB per capita abaixo da média da União Europeia”.

A CDU quer, em simultâneo, proibir qualquer “entidade pública ou privada em Portugal ou noutro país que tenha trabalhadores precários a assegurar necessidades permanentes” de aceder a fundos da União Europeia. Esta é, esclareceu o candidato, “uma medida simultaneamente de combate à precariedade e de melhor utilização dos fundos comunitários”.

Ataque de Costa “não nos vai desviar do nosso rumo”

Depois de na quarta-feira a campanha do PS ter deixado críticas ao PCP e ao Bloco de Esquerda — nomeadamente quando António Costa disse, em Setúbal, que os partidos ainda não aprenderam “que mais vale estarem comprometidos com uma solução de Governo do que se manterem arredados numa mera posição de protesto” —, João Ferreira insistiu que continua sem receber respostas aos desafios que lançou.

Sobre o orçamento comunitário, a PAC, as quotas e direitos de produção, o ambiente e alterações climáticas, “o PS nada disse”, explicou João Ferreira.

"O PS terá de responder por si quais são as intenções que subjazem a esse tipo de orientação que deu à sua campanha" João Ferreira, cabeça-de-lista da CDU às eleições europeias

“O PS terá de responder por si quais são as intenções que subjazem a esse tipo de orientação que deu à sua campanha. Pela nossa parte, não podemos senão registar que o facto que temos vindo a assinalar, de que o PS no Parlamento Europeu, onde esteve livre de condicionamentos à sua esquerda, ter alinhado sempre com as forças da direita, não foi contrariado”, disse João Ferreira aos jornalistas.

“Pedimos um, dois, três, quatro exemplos que desmentissem este alinhamento, até agora ainda não vieram esses exemplos, portanto é natural que isto cause algum incómodo. Mas é natural que esse incómodo se volte contra quem o causou. Isto não nos vai desviar do nosso rumo. Apresentar propostas concretas, prestar contas do nosso trabalho e fazer desafios de clarificações relativamente a temas importantes para o país. Era necessário que viessem essas clarificações antes das eleições, para saberem com que contam, e eram dispensáveis os ataques que foram feitos”, rematou.

