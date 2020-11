Sente-se confortável em ter a assinatura do CDS ao lado da assinatura do Chega?

Haverá uma discussão no Conselho Nacional sobre essa matéria. Estive na conferência de imprensa [em que Francisco Rodrigues dos Santos disse não existir acordo algum com o Chega nos Açores], ouvi — e está gravado — o que foi dito, saí dessa conferência de imprensa com alguma tranquilidade e depois houve um momento seguinte… Vou ouvir o que o presidente do partido tem a dizer sobre essa matéria.

Francisco Rodrigues dos Santos mentiu deliberadamente?

Conheço Francisco Rodrigues dos Santos e não acho que seja mentiroso. Agora, há algo que foi dito na conferência de imprensa e depois apareceram documentos assinados. Convinha que houvesse alguma coincidência ao nível da informação prestada aos jornalistas, ao país e aos militantes. Vamos aguardar o Conselho Nacional.

A aliança nos Açores não é benéfica para o CDS?

Não teria seguido esse caminho. A coligação CDS, PSD e PPM tem uma coerência histórica e política. Devia ter sido colocada a votos essa solução de compromisso governativo para que o Chega e a Iniciativa Liberal pudessem clarificar o seu voto. Acho um erro a direita entrar numa negociação com o Chega. Não deve haver hesitações. Nas últimas eleições autárquicas, eu e Assunção Cristas mostrámos um cartão vermelho ao PSD e a André Ventura em Loures. Não tenho grandes ilusões sobre o que pensa André Ventura, tem uma linha política e não se vai afastar dela. Colou-se à extrema-direita. É uma espécie de Trump português que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. O CDS tem de se distanciar daquele mesmo partido. No Chega, há saudações nazis.

Mas do que se conhece do acordo nos Açores há algum aspecto que fira a matriz do CDS?

Não sei o que este CDS pensa em relação à redução de deputados…

Historicamente é contra.

Não sei se mudou entretanto… Há matérias que temos de falar internamente e o Conselho Nacional é o espaço próprio para se poder fazer essa discussão.

Certo. Mas qual era a alternativa nos Açores? O Chega teve 5% e menos 500 votos que o CDS. A direita não deve dialogar com um partido que tem esta expressão significativa no contexto açoriano?

Uma coisa é diálogo, outra são compromissos. Ou o Chega apoiava uma solução de centro e de direita, ou entendia perpetuar no poder o PS. Era a escolha que teriam de fazer. Eu não teria ido para negociações com o Chega.