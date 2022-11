Nos minutos iniciais, Céline Devaux faz questão de apresentar a protagonista do filme, interpretada por Blanche Gardin. Afinal, se “Toda a Gente Gosta de Jeanne”, convém perceber porquê. E para cumprir esta tarefa, há ilustrações da realizadora que surgem intercaladas com a ação, para que estejamos a par do momento “maior do que a vida” pelo qual está a passar. Criou um aparelho que irá ser colocado no oceano e colher microplásticos. Uma inovação tecnológica revolucionária – e que comunica bem com o presente – e ouve-se Jeanne a falar dela, a ser entrevistada. Está prestes a ser a mulher, aliás, a pessoa do momento. Tem o mundo a seus pés.

A cena desfaz-se com um momento humilhante. Uma cena tão humilhante que acompanhará a personagem ao longo do filme e que a realizadora recupera de vez em quando: ao lançar o aparelho ao oceano, ele afunda e, perante o fracasso óbvio, Jeanne atira-se à água, como se fosse possível salváar a criação perdida. Um ato que se transforma em vídeo viral, um ato que define o quão próximo e tão longe às vezes se está do sucesso. Resultado? Jeanne está falida. E com muitas dívidas.

Resolve então viajar até Lisboa, limpar o apartamento que a mãe – falecida há algum tempo – lhe deixou e vendê-lo. A Lisboa que Céline filma vê-se através deste gesto, pela sede dos agentes imobiliários e pela transformação geral que se observa em redor. Ocasionalmente, sinais do turismo em massa. A Lisboa de Céline não é uma cidade-postal da mesma forma que “Toda a Gente Gosta de Jeanne” não é um filme sobre Lisboa: mas sobre o que é inexplicável na perda e os vazios que não se conseguem preencher. Mesmo em vida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.