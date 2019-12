[Durante esta semana, o Observador viaja em reportagem pela Irlanda do Norte, pela Escócia e por Inglaterra para acompanhar uma das eleições mais decisivas na história do Reino Unido]

A primeira memória que Alex MacLureigh tem de futebol é de 1967, quando tinha oito anos. “Lembro-me de estar a assistir com o meu pai à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, que o Celtic ganhou. Não conseguia acreditar, ficou-me gravado na memória. Como não? Era a primeira vez que um clube escocês ganhava aquele troféu!”

Agora, 52 anos depois, este homem adulto de 60 anos está num bar no centro de Glasgow, o Malones, pronto para assistir a mais um jogo de futebol do Celtic, como faz há muito tempo. Não tem nenhuma cerveja na mão — o álcool fica para o final da partida, já que, antes, os nervos não lhe permitiriam segurar num copo sem espalhar tudo pelo chão. “Não se escolhe o Celtic. É-se do Celtic, nasce-se do Celtic, aliás”, garante Alex.

Alto, de cabeça rapada e botas de construtor civil, tem um ar que impõe respeito. Mas o largo sorriso por ir ver aquilo que espera ser uma vitória, desarma de imediato qualquer receio: “3-1 para o Celtic”, é a vitória que prevê este escocês antes do apito do início da partida. Quando Neil Lennon, o treinador da equipa e ex-jogador do clube, aparece no ecrã, Alex aplaude entusiasticamente, com o resto da multidão. Os nervos estão em franja e não é para menos, já que não se vai jogar um jogo qualquer, mas sim o Old Firm: o confronto que opõe os inimigos de sempre na mesma cidade, Celtic contra Rangers. E não é só de futebol que isto se trata. Para muitos, como Alex, um jogo destes também é política — que é como quem diz independência.

Nos boletins de voto da próxima quinta-feira, os escoceses não vão responder sobre se querem manter-se ou isolar-se do Reino Unido (como, provavelmente, alguns gostariam). Mas com o Brexit cada vez mais real, há quem tenha mudado de ideias em relação ao referendo de 2014 e já admita defender a independência para permanecer na União Europeia. São esses os mesmos que, mais do que votar SNP ou Labour, vão votar contra Boris Johnson.

[As eleições britânicas estão a ser o tema do Zoom desta semana na Rádio Observador. Pode ouvir aqui o último sobre Nigel Farage e o Partido do Brexit]

O Old Firm não é só um dérbi: é um confronto entre duas comunidades

O Malones, pub mesmo no centro de Glasgow que está há muito associado ao Celtic, está cheio. Duas televisões e um ecrã gigante compõem o cenário dos que aqui vieram para assistir ao Old Firm, o velho clássico entre os dois maiores clubes de Glasgow, que move milhares, e que é alimentado por uma das rivalidades mais aguerridas de todo o futebol mundial.