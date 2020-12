Como falar de um mistério sem o destruir? Como erguer um véu sem perder a graça divina, como abrir um livro de Clarice Lispector sem ficarmos presos na sua densidade enigmática, no deslumbramento ou no terror de encontrar alguém que, como escreveu Eduardo Prado Coelho, “pertence a outra ordem de conhecimento”? Com ela ou se têm encontros para a vida ou se sene uma repulsa total. Certamente não agrada a quem nunca pôs o pé fora da lógica, quem nunca abandonou a racionalidade, quem nunca “abriu vazios no mundo”, como fez Bernardo Soares. Sobretudo, quem julga que nunca pôs o pé no Mal, quem não sabe que “a inteligência está em não se compreender”, quem nunca esteve só “…abandonado, feliz perto do coração selvagem da vida”, para citar a frase de James Joyce que deu título ao primeiro romance da autora, escrito por volta dos 19/20 anos. Uma frase que se vem a revelar profética, pois condensa tudo o que será Clarice Lispector na sua vida e na sua obra; um coração, uma voz selvagem.

Neste 10 de dezembro, assinalam-se os 100 anos do seu nascimento, embora existam dúvidas se este será o dia certo, porque a história da sua vinda ao mundo foi de tal forma trágica, e Clarice gostava de tal modo de mentir quanto à sua origem e à sua idade, que na sua campa está apenas registado o dia da morte e o seu nome brasileiro “Clarice”, pois o seu nome de verdadeiro é Chaya Lispector. Chaya é um nome hebraico que significa, ao mesmo tempo, “vida” e “animal” e também ele foi profético, pois a animalidade, a proximidade entre o humano e o animal foram temas constantes na sua obra. O poeta Ferreira Gullar comparou o seu rosto ao de uma loba, e foram incontáveis os artistas que a fotografaram ou pintaram, desde logo o surrealista De Chirico, de tal forma a sua beleza impressionava. A própria descreveu-se como sendo “uma mulher nem bonita, nem feia” mas “uma mulher bíblica”. A verdade é que o seu rosto transitou de uma grande beleza juvenil para uma faceas enigmática, antiga como o mundo, como se tivesse atravessado todas as eras e, por isso, se tivesse tornado tão indecifrável como uma esfinge. Aquela que Lispector viu numa viagem ao Egipto e depois contou às irmãs: “Não a decifrei. Mas ela também não me decifrou a mim.”

A sua chegada ao mundo da escrita deu-se cedo: em 1943, aos 23 anos, lança o seu primeiro e surpreendente romance, Perto do Coração Selvagem, um livro que, segundo Prado Coelho, só poderemos “ler a partir de Bach, de Deus, ou da natureza abstrata das palavras. Mesmo que uma tal experiência se revele inesperada e definitivamente sísmica”. E foi, de facto, como um sismo que a escrita de Clarice mexeu com a tectónica da Língua Portuguesa; não se parecendo com ninguém, não usando uma sintaxe obediente às gramáticas, não revelando, na sua mundividência, nenhuma tradição, nem brasileira, nem portuguesa, ela estava mais próxima de Kafka, Rilke, Hermann Broch, de Espinoza, de uma escrita centro-europeia e não alheia à cultura judaica onde nasceu e cresceu.

Sendo a terra, a paisagem, a natureza formas omnipresentes na sua obra e na sua conceção do humano, essa terra, essa paisagem eram e continuam a ser totalmente lugares estranhos, inidentificáveis com qualquer espaço conhecido. Mas Clarice Lispector nunca procurou a verosimilhança ou o realismo e os seus romances e contos fluem no interior do humano e no interior da linguagem. Por isso, a sua escrita foi tantas vezes classificada de hermética, como se ser “hermético” fosse algo negativo e não apenas uma forma menos convencional de representar o mundo. É ainda Prado Coelho, nas palavras que escreveu no prefácio do livro Perto do Coração Selvagem, publicado em 1980, pelo Círculo de Leitores, que afirma que a escrita de Lispector é “engendrada a partir de núcleos fortes da memória e incapaz de atingir um desenlace, ficando a pairar como uma espécie de sonolência” ou, acrescentamos nós, de feitiço.

Cada uma das suas histórias é descontinua, fragmentária, mesmo quando tem todos os ingrediente de um romance normal: tem personagens, algum enredo, algumas peripécias. Porém, todas elas estão cheias de factos impensáveis, sensações e perceções que nunca tinham chegado à palavra pronunciável, que nunca tinham sido ditas antes. As suas obras estão cheias de descobertas banais, pequenos acidentes, acasos, coisas menores a partir dos quais Clarice vai transgredir toda a ordem literária estabelecida, seja nos romances, nos contos ou nas crónicas.