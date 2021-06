O PSD, que não respondeu às perguntas do Observador, foi um dos partidos a conseguir introduzir alterações à legislação e a declarar-se satisfeito com o resultado final. “Graças à aprovação das nossas propostas, a Carta de Direitos Digitais ficou mais equilibrada. Conseguimos aperfeiçoar e melhorar o diploma, compatibilizando-o com os diplomas internacionais e europeus e com as definições e conceitos técnicos existentes”, congratulou-se em março a deputada social-democrata Sara Madruga da Costa, uma das mais diretamente envolvidas no processo.

O PCP, por seu turno, absteve-se na votação precisamente devido ao artigo 6.º, uma vez que se opõe ao plano europeu. “O PCP não votou favoravelmente esta lei, tendo optado pela abstenção, por discordar da adoção por Portugal de um ‘Plano Europeu de Ação contra a Desinformação’ que introduz um controlo público europeu sobre o que se considera desinformação, tornando a narrativa das instituições europeias como critério da verdade”, disse ao Observador fonte oficial do grupo parlamentar comunista. “O PCP também se demarcou do apoio estadual à criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social, por entender que não cabe ao Estado promover esse tipo de apoios.” Sobre a proposta da Iniciativa Liberal, o PCP diz ainda não ter elementos para a avaliar, remetendo para mais tarde um pronunciamento acerca do sentido de voto.

Por outro lado, o PAN, autor de um dos projetos que resultaram na carta, não poupa nas críticas à proposta dos liberais. “Se o IL estivesse realmente preocupado com a questão da suposta censura teria apresentado propostas próprias no processo de discussão na especialidade e não o fez, portanto, esta proposta não é um exercício sério”, diz a deputada Inês de Sousa Real, líder parlamentar, ao Observador. “Em todo o caso, essa crítica dá-nos a sensação de que estamos numa lógica de ‘mundo ao contrário’. Como se pode falar em censura num diploma que, pela primeira vez, afirma que em ambiente digital os cidadãos têm o direito à livre criação intelectual, artística, científica e técnica, direito de reunião, manifestação, associação e participação, direito a utilizar os meios digitais para a organização e divulgação de ações cívicas?”