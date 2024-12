"Centeno disputa bem segunda volta até com Gouveia e Melo"

Esteve sempre com António José Seguro, mas acabou por recuperado por António Costa, que fez dele secretário de Estado e depois líder parlamentar socialista. Não se compromete com soluções fechadas para as presidenciais, diz que falta ainda muito tempo, mas não deixa de registar que Mário Centeno, outro dos grandes favoritos no universo do PS, tem tido sondagens muito positivas. “Disputa bem segundas voltas com quase todos os candidatos da direita, mesmo com o Almirante Gouveia e Melo”, regista.

Em entrevista ao Observador, no programa “O Sofá do Parlamento”, Eurico Brilhante Dias faz questão de atirar o Orçamento do Estado para trás das costas e de dizer que agora é hora do “Governo governar e da oposição fazer oposição e ser alternativa”, acusando Luís Montenegro de se ter limitado, até aqui, a distribuir o excedente que herdou e “tapar buracos”.

Já quanto ao novo ciclo político que se coloca no horizonte, o deputado socialista garante que a liderança do PS não estará em causa se houver um mau resultado nas eleições autárquicas. , dando até o exemplo oposto de António José Seguro. “Se não ganharmos as eleições, perdemos todos. E quando perdemos todos também fazemos uma reflexão todos em conjunto sobre os resultados.”

“O Governo tem de começar a governar. Pouco se tem visto”

Depois deste sinal que o PS deu para contribuir para a estabilidade do país, com a aprovação do Orçamento para 2025, não há mais conversas possíveis entre o Governo e o PS para assegurar a viabilização de orçamentos no futuro?

Estamos muito longe desse momento. Agora é altura de governar e de fazer a oposição. O Governo tem um orçamento aprovado, que, em linhas gerais, é o Orçamento que trouxe para o Parlamento mais uma ou outra proposta, e o PS deve ser oposição e constituir-se como alternativa. É importante em democracia ter sempre alternativa. O Governo tem de começar a governar, e sublinho, tem de começar porque neste momento não vemos em nenhuma área nenhuma medida ou reforma que permita dizer que o país está a ser governado —para além de distribuir algum do excedente orçamental que herdou. Pouco mais se tem visto.

Mas este é um Governo com prazo de validade? Aprovado este Orçamento, sabemos não podem ser convocadas eleições antecipadas, mas há um prazo: a partir de meados de 2026, já existirão condições para marcar eleições.

O bom em democracia é que todos os governos têm prazo de validade. E este não é diferente.

Pode é ser mais curto.

Fui líder parlamentar de uma bancada com maioria, que presumivelmente teria quatro anos. Ao fim de dois anos isso acabou por não acontecer. Temos que ser otimistas, no sentido em que governa quem tem de governar e faz oposição quem tem que fazer oposição. Existindo um Orçamento aprovado, o Governo não pode continuar a navegar à vista, usando o excedente orçamental para ir tapando alguns buracos.

O PS foi muito criticado à esquerda pela postura que teve neste Orçamento do Estado. O PCP diz que foram cúmplices, o Bloco diz que o PS é responsável pelo contexto a que o país chegou. O PS afastou-se da esquerda durante este processo?

O PS não se poderia afastar da sua responsabilidade e os eleitores de esquerda sabem que a solução responsável e que dá à esquerda uma opção de governo é o PS — não é o Bloco de Esquerda ou o PCP. À esquerda, quem tem a responsabilidade de governar é o PS e mesmo na oposição nunca pode esquecer-se que um dia será governo e que a estabilidade política é um valor a preservar, em particular numa circunstância em que o país teve eleições em março. Essa parece-me uma leitura bem feita por parte do conjunto do PS. Recordo que a proposta do secretário-geral foi aprovada por unanimidade na Comissão Política Nacional. Claro que é mais fácil para um partido votar contra, mas o PS não o podia fazer nesta circunstância. E ainda bem que não o fez. Evidentemente os portugueses percebem que não o fez por questões de estabilidade política, nunca por questões de substância. Este nunca seria o Orçamento do PS.

O PS não fica beliscado por ter abdicado de linhas vermelhas como a questão do IRC?

Temos que nos recordar das circunstâncias. O PS, em grande medida, tentou até ao limite ter um acordo com o Governo. O Governo entregou o Orçamento sem o acordo do PS na Assembleia da República. Na última proposta, o PS já sugeria que o IRC desceria 1 ponto percentual este ano, mas seria uma redução única. Isto não significa que o PS não entenda que a fiscalidade das empresas é muito importante. O PS, nesse aspeto, até é relativamente ambicioso, porque considera que em vez de descidas transversais devemos fazer descidas mais seletivas em função de objetivos de política económica. Isso abre a discussão para o próximo Orçamento que, seguramente, devemos fazer. Agora, devo dizer que o PS procurou, com essa proposta, assegurar um acordo e a estabilidade política. Foi o que acabou por nortear a nossa posição.