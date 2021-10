Centro Nacional de Cibersegurança "atento" às SMS fraudulentas para levantar encomendas. O que fazem as operadoras?

Fundamentalmente, quando as operadoras são alertadas que um cliente poderá estar a ser vítima de uma destas fraudes, tentam bloquear o número. Se este contacto for gerido pela empresa, esse processo é automático. Adicionalmente, como explica a Altice, há também “colaboração” com as autoridades judiciais, no quadro legal em vigor, com o objetivo de cessar estas atividades fraudulentas”.

No caso da Altice, a empresa vai ainda mais longe e, nas respostas ao Observador, assume que estas situações até criam novos modelos de negócio e publicita o “Meo Net Segura”. Este serviço de subscrição custa cerca de um euro por mês e é dada garantia pela empresa que quem o subscreve é avisado caso tente aceder a “links não seguros como os tipicamente incluídos em SMS fraudulentos”. Na prática, funciona como um serviço de antívirus para smartphones como existe para computadores, não sendo uma subscrição necessária se o utilizador tiver cuidado na utilização dos dispositivos.

O que estão a fazer as autoridades? “A ANACOM tem conhecimento da prática em questão”

“Há vários órgãos de polícia criminal que podem fazer essa denúncia e tratá-la-ão, no fundo, para tentar verificar a dimensão do problema e desses potenciais criminosos”, explica Ricardo Henriques. Além do CNCS, o Observador questionou também a autoridade reguladora para as telecomunicações (Anacom) e a Polícia Judiciária (PJ). Tirando a PJ, que não respondeu às questões colocadas, as outras duas entidades afirmam que tem sido feito um esforço para acabar com este problema. Porém, a Anacom diz que “tem conhecimento da prática em questão” e fala de “autorregulação”. Já o CNCS, que não tem responsabilidade direta, aponta o trabalho que faz para a “colaboração com as operadoras”.