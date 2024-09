Cerca de 120 professores vão trocar as ilhas pelo Continente. Madeira vai cobrar mais de 20 mil euros em indemnizações

“O que mais influencia a decisão dos professores [a deixar a ilha] são fatores familiares (como os pais a precisar de apoio, filhos que vão estudar para o Continente ou casais de professores colocados no mesmo agrupamento no Continente); os custos da habitação (porque muitos mantêm duas casas); fatores geográficos e problemas de saúde”, aponta Francisco Oliveira.

No concurso deste ano, estas motivações, associadas à carência de professores no Continente e ao facto de o Governo ter chegado a um acordo sobre a reposição do tempo de serviço congelado, facilitaram a decisão de deixar a insularidade para trás.

A reposição do tempo de serviço congelado na Região Autónoma da Madeira foi um tema que ficou fechado muito antes de o Continente o ter feito. O Governo regional tomou a decisão de repor os mais de 6 anos de serviço congelados em sete tranches, com início a 1 de janeiro de 2019 e fim em janeiro de 2025.

“Nos concursos anteriores, o que havia a perder na recuperação [caso os professores fossem para o Continente] era muito maior. Agora perdem só 4,7 meses. No Continente não havia perspetiva de se recuperar” o tempo, lembra Francisco Oliveira. Mas em maio tudo mudou: sindicatos e Ministério da Educação chegaram a acordo e decidiram que a reposição integral do tempo de serviço vai ser feita até 2027. Além disto, o Governo definiu que “todos vão recuperar, independentemente de irem da Madeira ou dos Açores”, lembra o coordenador do SPM.

De acordo com o sindicalista da Madeira, “à medida que se aproximava o fim do processo negocial, sentia-se que eram cada vez mais os colegas que queriam regressar”. E acrescenta que “pelo menos metade dos colegas na Madeira são do Continente”.

Indemnização? “Nunca tinha acontecido”

A Madeira ficará prejudicada com a saída de professores para o Continente. Confrontado com a saída de várias dezenas de docentes, o Governo regional confirma ao Observador que vai cobrar o pagamento de uma indemnização a alguns dos 86 professores colocados no Continente.

“De acordo com a legislação em vigor, 13 docentes que estavam a desempenhar funções docentes na Região, por não terem cumprido o mínimo de três anos de serviço, ficam sujeitos ao pagamento de uma multa”, diz a Secretaria Regional da Educação. O Observador questionou o Ministério da Educação sobre a situação, com o objetivo de saber se está a acompanhar este processo de mobilidade de docentes e a obrigatoriedade de pagamento de indemnizações, mas a pasta tutelada por Fernando Alexandre remeteu todas as respostas para o Governo regional.

“Apesar de [a indemnização] estar prevista na lei, isto nunca tinha acontecido. É a primeira vez”, garante o sindicalista Francisco Oliveira. “As pessoas não conseguiam colocação facilmente. Agora conseguiram porque há mesmo muita falta de professores no Continente, mais do que cá [na Madeira].”

A indemnização em causa tem o “valor correspondente ao da respetiva remuneração base mensal”, lê-se no decreto legislativo regional que regula o regime jurídico dos concursos na Região Autónoma da Madeira.