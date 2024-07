Cereja amarga, quatro gastronomias a ladear uma nave, máquinas arcade e um piano para todos: os (outros) segredos da Aldeia Olímpica

Enviado especial do Observador em Paris, França

O título 1: a Aldeia Olímpica vai ter à disposição milhares de preservativos distribuídos de forma gratuita. O título 2: as camas da Aldeia Olímpica são anti-sexo. O título 3: __________ (palavra a definir) gera clima de preocupação na Aldeia Olímpica. Quando entramos na antecâmara do arranque oficial de uma edição dos Jogos Olímpicos, a ideia que fica é um pouco aquela que sobra quando se vai fazer uma reportagem sobre o dia nas matas que circundam o Jamor antes da final da Taça de Portugal: há grelhados, há porco no espeto, há sombras por causa do calor, há minis e médias geladinhas no frio, há viagens de muitos quilómetros e a seguir que ganhe o melhor. Há mais do que isso à volta do Estádio Nacional. Há muito mais do que isso na Aldeia Olímpica, neste caso a de Paris. E foi isso que o Observador foi ver in loco ao longo da tarde.

Aliás, ponto prévio antes de avançar para aí. Para que existam os títulos 4, 5 e 6 que não sejam repetidos de quatro em quatro anos, esta manhã houve um logo um pedido de casamento a abrir o dia de Pablito Simonet, jogador argentino de andebol, a Maria Compoy, jogadora argentina de hóquei em campo. Se é para haver as repetições, as mesmas podem ser sobre os atletas mais requisitados. Carlos Alcaraz, por ser ainda aquele miúdo que diz que sim a tudo e se desfaz em simpatia perante tantos os pedidos de fotografia, encontra-se agora na primeira posição dessa corrida ao “troféu Usain Bolt” – a estrela mundial mais requisitada quando estava ainda no ativo, nas edições de 2008, 2012 e 2016, que deixou uma marca difícil de igualar a esse nível.

No entanto, dúvidas existissem, há uma figura acima de todas as outras. Não, não é Carlitos, o suprassumo da energia que consegue deixar Rafael Nadal de rastos (“Estive com o Carlos três dias e não aguento mais, já demos sete voltas pela Aldeia Olímpica e nunca se cansa. Hoje queria ir tirar fotografias com jogadores de badminton e disse-lhe para sozinho, que já não aguentava”, contou o “verdadeiro” rei de Roland Garros). E não, também não é Lebron James e companhia até porque o basquetebol norte-americano voltou a optar por ficar num hotel fora da Aldeia, não apenas nesta fase inicial de competições que será feita em Lille mas ainda quando tudo passar para Paris. Sim, é Simone Biles. Pelo que fez na ginástica, pela capacidade de dizer “vou parar” em Tóquio, pelo que representa para diferentes gerações. Entre homens e mulheres, é “the one“.

Comecemos por aquilo que é quase protocolar dizer. Um pouco à semelhança do que conseguimos ver em 2012 nos Jogos de Londres, Paris aproveitou uma zona a norte da cidade, relativamente perto do Stade de France em Saint Denis, para criar um novo espaço civilizacional. Expliquemos em números: investimento de 1,4 mil milhões de euros, 82 edifícios, cerca de 3.000 apartamentos novos, 14.000 pessoas que estarão agora nos Jogos entre atletas, treinadores e demais membros das delegações mas que passarão depois a ser famílias e estudantes tal como na capital inglesa, que tinha a vantagem da criação de uma estação de metro.

Depois, aquilo que todos gostam sempre de relembrar: as camas feitas de cartão, uma ideia que é recuperada de Tóquio por questões ambientais mas que tem capacidade de aguentar um total de 140 quilos, colchões que são personalizados para muitas das delegações incluindo a de Portugal, mesas de cabeceira também feitas de cartão com a frase “Sonha com os teus feitos de amanhã” e uma zona dedicada para todas as mães com bebés mais pequenos terem outro espaço para estarem com os seus filhos entre as 9h da manhã e as 21h (neste caso um pormenor menos falado mas que é uma novidade nas Aldeias Olímpicas). Indo mais aos pormenores, nota-se o cuidado de recordar a organização dos Jogos de 1924 há exatamente um século em pequenos pontos como a madeira nas fachadas das habitações e as referências a Pierre de Coubertin.