Mesmo quem não incorre em possíveis crimes de contrafação de documentos como este (punível com pena de prisão de seis meses a cinco anos ou com pena de multa de 60 a 600 dias) também não tem entrada garantida no Lux Frágil. Cento e cinquenta minutos de espera depois, já a fila tinha atingido as portas da Estação de Santa Apolónia, um grupo de estrangeiros foi surpreendido pelo suposto preço da entrada na discoteca: “Se não estiver em nenhuma lista e não for convidado, são 300 euros para entrar”, garantiu o porteiro. Não obteve resposta: os jovens afastaram-se resignadamente da porta de entrada, encaminhados pela equipa de segurança, e não tardaram a encontrar outras batidas — estas mais dignas de um bar de karaoke do que de uma discoteca — no YouTube. Logo a seguir, o Observador entrou por 12 euros.

Outros não tiveram tanta sorte, à conta de uma discrepância burocrática: um grupo de estudantes norte-americanos estrangeiros foi impedido de entrar no Lux porque, apesar de estarem totalmente vacinados — e com a Pfizer/BioNTech, aprovada também em Portugal — não tinham um certificado europeu, mas antes um bilhete de identificação plastificado sem um QR Code que pudesse ser lido pelo scanner do staff da discoteca. A alternativa era procurar a noite noutras bandas, mesmos tendo chegado ainda antes das 22h para garantir um lugar no interior uma hora mais tarde.

O esforço para filtrar quem entrava nas salas manchadas com luzes lilás e cor de laranja resultou numa pista de dança composta, mas nunca cheia. Quem quisesse, conseguiria manter o distanciamento físico (e no terraço havia espaço de sobra para se debater que vacina se tomou, quão agressiva foi a recuperação à segunda dose e os casos de quem esteve doente e não saiu de cama durante cinco dias). Mas a noite não tardou a juntar casais em beijos e separar outros em lágrimas. “Hoje é o meu aniversário e o meu namorado contou-me que me anda a trair há dez dias”, atirou uma rapariga alemã assim que se aproximou de nós junto ao bar: “Preciso de uma bebida que sirva tanto para celebrar como para chorar.” Acabou a afogar as mágoas, e a celebrar o 24º aniversário, num copo de amêndoa amarga com muito gelo e sumo de limão. “Hei de encontrar alguém melhor”, suspirou ao fim do primeiro golo.

O Dia da Libertação trouxe à memória pequenos gestos que pareciam caídos no esquecimento: a sensação de o batimento cardíaco se confundir com o ritmo da música, como numa sincronização, a constante perícia em afastar dos tecidos acetinados as manchas deixadas pelos corpos suados, a luta para ser atendido o mais depressa possível no bar (quão difícil pode realmente ser avistar um braço de mangas arregaçadas estendido com um bilhete a esvoaçar na mão?) e a sensação de uma certa imponência em se fingir que se é da realeza na janela do Lux só para apreciar a extensão da fila e comentar o cenário, recorrendo invariavelmente a onomapoteias de espanto e surpresa. Não acontecia desde março de 2020. Mas a noite lisboeta voltou à vida.