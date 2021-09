“Antes do Natal”. Foi esse o prazo que tanto Olaf Scholz (SPD) como Armin Laschet (CDU) estabeleceram na noite deste domingo para que haja uma acordo para uma coligação governativa na Alemanha. É o sonho dos dois homens que ainda acalentam a esperança de vir a ser chanceler e substituir Angela Merkel, que sai de cena ao fim de 16 anos no poder. Sim, o SPD foi o vencedor, mas a margem curta e a aritmética complicada fazem com que os conservadores da CDU ainda alimentem esperanças, caso Scholz falhe nas negociações. As conversas que se avizinham prometem ser uma dor de cabeça — e o mais certo é que o sonho de Scholz e Laschet se transforme num “Pesadelo Antes do Natal”, como o nome em inglês do filme de Tim Burton.

O foco agora está em tentar adivinhar quais serão as cores que irão colorir o próximo Governo alemão. Vermelho (SPD), amarelo (FDP) e verde (Verdes) como o semáforo? Preto (CDU), amarelo (FDP) e verde (Verdes) como a bandeira da Jamaica? Ou será antes como a do Quénia, com o negro (CDU) e o vermelho (SPD) pontuados pelo verde dos ecologistas? Essa é a grande questão que irá dominar a política germânica dos próximos meses. Mas adiantamo-nos: antes de olhar para o futuro, há que puxar a cassete para trás e recordar como foi esta noite eleitoral. Até porque, entre vencedores, vencidos e assim-assim, há pistas para perceber quem terá mais ou menos influência no processo que se segue.

Os vencedores

Verdes e liberais

São dois partidos muito diferentes — um ecologista de esquerda, outro de direita liberal —, mas esta noite tiveram mais a uni-los do que a separá-los. Para os Verdes, o resultado de 14,6% dos votos (que lhes deu 116 deputados no Bundestag) é um aumento significativo face às últimas eleições de 2017 (+5,7%). O FDP não tem de todo o mesmo crescimento (+0.8%), mas consolidou a sua força e é o parceiro de coligação mais desejado por todos — ainda nos últimos dias de campanha Scholz tentou sublinhar a sua proximidade com Christian Lindner, líder dos liberais.