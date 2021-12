César Mourão: "As pessoas têm alguma dificuldade em perceber o que sou e isso não me desagrada"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi numa passagem pelo Porto, onde esteve à boleia de mais um espetáculo do grupo “Commedia a la Carte”, que encontrámos César Mourão, agitado e apressado, entre reuniões e muitas solicitações. Parecia não ter tempo para conversar, mas foi sentado no bar do hotel, com uma caneca de chá nas mãos, que respondeu a todas as perguntas sem pressa, ignorando as notificações do telefone e até os cumprimentos dados à distância.

Podia ter seguido desporto, mas assegura que se tornou ator “meio sem querer”. Foi a interpretar personagens cómicas e a explorar o improviso que começou a dar mais nas vistas, tanto na televisão como no teatro. Seguiram-se as rubricas na rádio, a oportunidade na apresentação e a escrita de programas e guiões para ficção. Apesar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, César Mourão parece não se cansar nem sentir a necessidade de abrandar. “Só deteto que estou cansado quando já faleci, até lá não noto muito. Felizmente este pico de trabalho já dura há uns anos e quase que me habituei a ele, mas sei que é uma fatura que posso vir a pagar no futuro”, diz.

Consciente do seu posicionamento num mercado de trabalho pequeno, o ator vive mergulhado numa criatividade constante, luta para conseguir gerir a sua imagem, tantas vezes exposta, e embora que não se considere um humorista, foi a fazer rir os outros que ficou mais conhecido. “O humor vinca muito para o bem e para o mal, é algo que aproxima, as pessoas sentem-se quase como tuas amigas, mas depois rotulam-te muito. Parece que quando alguém faz humor não pode fazer outras coisas e em Portugal ainda existe muito esse preconceito”, lamenta.

Garante que nem sempre é o mais engraçado numa mesa de jantar e diz fazer um esforço para ser simpático com as pessoas na rua — afinal o público exige-lhe isso. Para César, ser consensual no meio artístico e fora dele não tem nada de assustador, de perigoso ou de comercial, antes pelo contrário. Sente-se um privilegiado por agradar à criança de oito anos, à dona da retrosaria e ao CEO de uma grande empresa e isso parece aguçar-lhe a vontade de fazer coisas diferentes para “não cansar tanto”.

Recorda trabalhos como o programa “Terra Nossa”, onde percorre localidades portuguesas para homenagear personalidades de várias áreas, ou a série “Esperança”, onde dá vida a uma viúva octogenária, revela que gostaria de fazer mais cinema e assume que o reconhecimento não lhe traz mais responsabilidade.

Camaleónico, observador e com uma dose generosa de sensibilidade, o ator trocou, para já, uma carreira internacional para constituir família, tem na fotografia e na gastronomia duas das suas grandes paixões, mas é na música, um ingrediente essencial no seu trabalho, que dará os primeiros passos como profissional com o lançamento de um tema original, já no início do próximo ano. Antes disso, estreia-se em dezembro o primeiro documentário da sua produtora, a 313, onde realizou seis episódios sobre o antigo futebolista Paulo Futre.

César Mourão não é dono de uma grande gargalhada e são mesmo as pequenas coisas do quotidiano que o fazem rir, sente que os outros têm dificuldade em perceber exatamente o que é, mas isso não o desagrada completamente. “Não sou só macacadas, mas também não sou super culto.”