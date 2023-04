Vânia Freitas preparava-se para abrir o café ‘A Ponte’. Por volta das 7h30, cumpria a rotina diária e colocava as mesas e cadeiras na esplanada, para receber os primeiros clientes. Até aqui, havia apenas silêncio e o início de um dia de calor. Mas a calma da Avenida Belo Horizonte, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, rapidamente desapareceu. “Primeiro, comecei por ouvir um tiro, mas nem liguei, porque pensei que eram eles a afugentar alguma coisa. Entretanto, ouvi o segundo, depois o terceiro. E as vizinhas começaram a gritar por mim”, contou a mulher de 36 anos ao Observador.

As vizinhas pediram então para chamar a polícia e Vânia assim fez. De acordo com a PSP, o alerta foi dado já por volta das 8h. Entre o pânico dos vizinhos e a chamada para as autoridades, Vânia olhou para o outro lado da estrada, onde existe sobretudo vegetação, barracas e terrenos cultivados, e viu o que estava a acontecer: “Vi o senhor Cesário de um lado para o outro, depois cheguei-me mais perto do olival e vi o senhor Mário deitado no chão, cheio de sangue, ainda com vida. Ele não falava”.

O “senhor Cesário“, de quem Vânia Freitas fala, é o homem que este domingo matou outros três a tiro de caçadeira, acabando depois por se suicidar quando os agentes da PSP chegaram ao local, poucos minutos depois do pedido de ajuda. O “senhor Mário” é uma das três vítimas. Depois de perceber que, pelo menos, este homem ainda estava vivo, Vânia ainda tentou, com a ajuda de uma vizinha, travar a hemorragia. “É uma visão que quero esquecer”, conta ao Observador, enquanto vai servindo cafés, cervejas e gelados — nem faz uma pausa para evitar lembrar-se daquilo que aconteceu.

