De acordo com as autoridades israelitas, que já reivindicaram também a morte de vários comandantes do Hamas e ataques contra as habitações de figuras importantes do movimento islamista, Hussam Abu Harbeed foi responsável por ataques contra civis israelitas. Em retaliação, a Jihad Islâmica lançou rockets contra a cidade costeira de Ashdod, causando pelo menos sete feridos, atingidos por estilhaços de um edifício atingido pelo fogo proveniente de Gaza.

Quanto aos bombardeamentos israelitas desta segunda-feira, causaram cortes na energia eléctrica na Faixa de Gaza, destruindo ainda várias habitações, algumas, segundo as autoridades israelitas, pertencentes a militantes e comandantes do Hamas, outras de civis. Na última semana, segundo as Nações Unidas, mais de 40 mil civis fugiram das suas casas, temendo-se um agravar da crise humanitária.

“Nenhum dos lados está interessado nesta luta”

Na origem da escalada de violência entre Israel e o Hamas e a Jihad Islâmica, entretanto estendida à Cisjordânia, que tem sido palco de protestos em solidariedade com Gaza e contra a ocupação, mas também a cidades israelitas, onde continuam os confrontos entre árabes israelitas e judeus, está o acumular de vários acontecimentos que acabaram por levar a tensão para um nível sem precedentes desde 2014, data da última guerra entre Israel e o Hamas.

Desde logo, um dos acontecimentos iniciais deu-se com os protestos contra a expulsão de famílias palestinianas do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Ocidental, a que se seguiu uma intervenção das autoridades israelitas no Pátio das Mesquitas, onde fica situada a mesquita Al-Aqsa, terceiro lugar sagrado do Islão a seguir a Meca e Medina. O Hamas respondeu à repressão dos protestos dos palestinianos com ataques com rockets e Israel retaliou com o início de bombardeamentos contra o enclave palestiniano, seguindo-se uma espiral de violência ininterrupta.

“Nenhum dos lados está interessado nesta luta. Foram levados gradualmente para ela e depois gerou-se um efeito de bola de neve, sem controlo. É fácil começar uma guerra, mas é difícil acabar com ela”, lamenta, a partir de Gaza, Omar Shaban, fundador e diretor do PalThink for Strategic Studies, um think tank palestiniano, descrevendo um cenário de grande destruição e incerteza no enclave palestiniano.