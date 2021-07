Desde janeiro de 2021 que Charlene não é vista em público no Mónaco, a pequena cidade-estado com perto de 40 mil habitantes na zona costeira do Mediterrâneo, em França. Os últimos meses têm sido passados na África do Sul, a sua terra natal. Foi aí, à distância, que assinalou e celebrou os 10 anos de casamento com o marido, Alberto do Mónaco — o primeiro chefe de estado no mundo a contrair o novo coronavírus. O relacionamento entre ambos está desde o início mergulhado em rumores capazes de corroer a estabilidade do casal, e a recente e já demorada ausência de Charlene tem dado novo fôlego aos mais descrentes. A ex-nadadora olímpica faltou até à cerimónia de abertura dos Jogos de Tóquio, enquanto o marido aterrou em terras nipónicas na passada segunda-feira.

Nem de propósito, a revista alemã Bunte avançou que o casamento estaria perto do fim, afirmando até que Charlene — também conhecida como a “princesa triste” por raramente sorrir nas fotografias — estaria na África do Sul muito antes do que o publicitado, dando outras pistas que apontam num mesmo caminho: o do divórcio.

A noiva “em fuga” e a lua de mel em hotéis separados

Charlene Wittstock nasceu em Bulawayo, Zimbabué, em 1978 — o pai é um vendedor de fotocopiadoras e a mãe uma ex-mergulhadora competitiva, além de treinadora. A mudança para África do Sul, onde a princesa se encontra agora, aconteceu com a família em 1989. Cresceu à beira de uma piscina e com três anos dava as primeiras braçadas sem ir ao fundo — aos oito, a paixão pelo desporto era ponto assente. No início da década de 1990 começou a chamar a atenção em competições voltadas para menores, já na África do Sul, e aos 17 anos deixou os estudos de lado e mudou-se para Durban para poder treinar com o conceituado Graham Hill. Em 2000, ano em que conheceu o príncipe, Charlene e a equipa ficaram em quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Verão, em Sidney, na Austrália (o relacionamento com o futuro soberano só veio a público daí a seis anos). Dois anos mais tarde ganhou três medalhas de ouro numa competição mundial — nos 50 metros livres, no 100 metros livres e na prova 4×100 metros, que envolve quatro estilos. No entanto, uma lesão obrigou-a a afastar-se da competição durante largos meses e encurta a carreira — em 2008 tentou, sem sucesso, voltar a qualificar-se para uns Jogos Olímpicos.