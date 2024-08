Charles Duhigg: "Há muitos anos diziam que não era possível conversar a sério ao telefone. Um dia também vamos conseguir nas redes sociais"

Poucas linhas adentro do livro de Charles Duhigg (publicado pela Dom Quixote), há algo que começa a ficar óbvio: qualquer um de nós pode tornar-se num supercomunicador. Não há aqui uma romantização nem a tentativa de vender uma muito escorregadia banha da cobra. O que o norte-americano tenta demonstrar, através da ciência e de exemplos práticos, é de que há três tipos de conversas. É preciso treinar para os saber distinguir, uma vez feito o treino, é preciso desenvolvê-los, fazer uma coisa simples que, por vezes, nos ultrapassa na ideia de comunicar: ouvir. Mostrar que se está a ouvir, fazer perguntas, muitas, como o autor nos diz a dado momento: “É importante pensar no que se ouve, como se ouve e como se mostra o que estamos a ouvir outra pessoa”.

A facilidade com que isto pode ser alcançado não é novidade para quem já leu outros livros de Duhigg, como o best-seller A Força do Hábito (também publicado entre nós pela Dom Quixote), de 2012, numa altura em que a carreira do também jornalista sofreu um empurrão com o Pulitzer que lhe foi atribuído (a ele à equipa que com ele trabalhava então) graças a uma série de peças publicadas no New York Times em volta de algumas práticas das grandes companhias de tecnologia.

Numa altura de polarização, um livro como Supercomunicadores é bem-vindo. Não para dar ferramentas a fim de vencer um argumento, mas para aprender a desmontar os desencontros que tantas vezes existem nas conversas do presente. Mas também é um livro que nos conduz para os tipos de diálogos que hoje em dia vemos na televisão e de como isso tem entrado nas nossas conversas sociais. Um extra: Supercomunicadores também pode dar algumas soluções para ruídos e entropias na comunicação doméstica ou nas trocas de informação mais pessoais e íntimas.

▲ A capa da edição portuguesa de "Supercomunicadores", de Charles Duhigg (Dom Quixote)

Depois de A Força do Hábito, agora Supercomunicadores. O que o leva a investigar estes temas?

Cada livro parte de uma questão que quero muito responder a mim próprio. Por exemplo: como é que melhoro os meus hábitos? Ou: como é que aperfeiçoou-o a minha comunicação com os outros? No início, o que quero perceber é como é que resolvo este problema para mim. Assim que o faço, espero ter construído um lugar que possa partilhar com os outros e que os outros possam beneficiar daquilo que aprendi também.

Qual foi o problema original que gerou este livro?

Muito simples: eu e a minha mulher tínhamos um problema de comunicação. Havia um padrão. Por exemplo: eu chegava a casa depois de um longo dia de trabalho, começava a queixar-me do que tinha acontecido e ela dava-me alguns conselhos. “Porque é que não levas o teu patrão a almoçar para se conhecerem melhor”, coisas assim. E em vez de ouvir o que ela me dizia, ficava mais chateado. O que fazia com que ela ficasse chateada também. Quando comecei a falar com investigadores, rapidamente descobri que este é o erro: tendemos a pensar numa discussão como algo sobre um tema, sobre o nosso dia, sobre os filhos. Contudo, cada discussão é feita de vários tipos de conversação e cada conversação cai num de três grupos: há conversas práticas, em que resolvemos problemas; emocionais, “posso dizer-te como me estou a sentir mas não quero que resolvas os meus sentimentos, quero antes que mostres empatia”; e conversas sociais, sobre como falamos nos relacionamentos banais uns com os outros. Em todos os casos, se a conversa não for do mesmo tipo em simultâneo, para as diferentes pessoas envolvidas, é difícil criar uma conexão.

Isso acontece muito nas relações?

Era o que estava a acontecer comigo e com a minha mulher. Eu estava a ter uma conversa emocional e ela estava a ter uma conversa prática.

Como resolveu o problema?

Bom, aprendi a ter o mesmo tipo de conversa ao mesmo tempo. E ao fazê-lo, comecei a apreciar o momento em que tenho a mesma conversa.

Ou seja, qualquer um de nós pode aprender a ser um supercomunicador?

Sim, qualquer um pode ser um supercomunicador. E é algo muito evidente, não há muitas questões à volta disso. É uma questão de reconhecer que técnicas estamos a usar quando estamos a comunicar com alguém. Ou seja: que tipo de comunicação devemos aplicar num determinado momento e qual é a mais fácil. E depois é aplicar isso a toda a gente.