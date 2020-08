De que forma é que o serviço de medicina intensiva do Hospital São João se preparou para esta pandemia?

O início da pandemia foi um momento interessante porque houve um evento que condicionou bastante a forma como pensamos na resposta. No último dia de 2019, a China anunciou que existiam vários casos de pneumonia de causa não conhecida. Passados 12 dias, o vírus estava identificado e o genoma estava na posse da comunidade internacional. Em fevereiro, a China revelou que começava a existir um controlo da curva epidemiológica e, consequentemente, uma redução de casos, e na Europa começávamos a ter os primeiros casos, primeiro em Itália e depois em França, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Essa dicotomia da evolução na China, entre um controlo em cerca de menos de dois meses na Ásia e o aparecimento dos primeiros casos na Europa, criou uma ideia de que poderia acontecer um pico pandémico cuja expressão seria muita intensa, mas pouco duradoura.

Que tipo de resposta gerou?

Ao contrário do que aconteceu há 10 anos com a gripe A, em que tivemos 6 meses para preparar uma resposta, aqui tínhamos talvez um mês e meio ou sete semanas para o fazer. Isso levou a que se construísse uma resposta a que eu chamo de hiperaguda: tinha de ser muito intensa e muito rapidamente conseguida, mas não teria de ser pensada para durar muito tempo. Este cenário teve varias expressões, das sociais às hospitalares. A expressão social centrou-se no confinamento, feito muito precocemente, e numa decisão muito importante, tomada ainda antes da declaração do estado de emergência, de encerrar as escolas. Fomos dos países mais atempados a tomar essa decisão. Ao confinamento juntou-se uma adesão das pessoas muito significativa, através das regras da higiene das mãos, da etiqueta respiratória e do distanciamento físico, a que depois, também numa fase relativamente precoce, se somou o uso da máscara nos espaços fechados com mais de uma pessoa.

E do ponto de vista hospitalar?

Essa atitude correspondeu a um shut down quase completo de outras atividades programadas, foram suspensas cirurgias e consultas, ficou apenas um pedacinho de cirurgia para coisas que não podiam mesmo esperar. Este encerramento levou a que a medicina intensiva fosse ocupar áreas que estavam inativas. Aqui no S. João, nunca ocupámos blocos, mas ocupámos recobro anestésico e uma enfermaria de cirurgia geral. Em 15 dias transformámos essa ala numa expansão da unidade de cuidados intensivos, ganhando com isso 14 camas.

Quantos internados chegou a ter?

Temos um serviço dimensionado com 62 camas e chegámos a ter ativadas 99 no pico da pandemia. Desde o início, foi desenhado um plano de contingência que tinha vários níveis de ativação. O primeiro era a ocupação da área de cirurgia geral, o segundo nível era a unidade de recobros anestésicos e o terceiro era a ocupação de uma área do nosso serviço que estava dedicada ao doente neuro-crítico, aos acidentes vasculares cerebrais e aos traumatismos cranianos encefálicos, que passou a funcionar como Covid-19, levando a unidade de neuro-crítico para outro espaço do hospital. Não chegámos ao último nível. Além disso, somos centro de referência de medicina intensiva para uma área que inclui Vale do Sousa, Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Recebemos também 15 doentes para tratamento com ECMO (oxigenação por membrana extracorporal), onde somos referência para basicamente metade do país. Ao todo, nesta primeira fase da pandemia, tratámos cerca de 150 doentes críticos com Covid-19. É uma casuística muito elevada.