Chefs On Fire Aveiro: O fogo e a festa regressam às margens dos canais

No primeiro dia, o peixe será da responsabilidade de Cristiano Barata, do Mercantel (Aveiro), com sabores locais cozinhados a fogo; a carne passará pelas brasas dominadas por João Magalhães, do Pata Gorda (Porto), que cruza o espírito de tasco com a técnica moderna; a receita vegetariana é de Rafaela Ferreira, do Exuberante (Porto), que traz uma cozinha vibrante com raízes em Viseu; Verónica Dias, do Brites (Favaios), apresentará a sobremesa, com a sua pastelaria honesta e de fermentação natural.

Como o Chefs On Fire é mais do que um encontro gastronómico, o encontro à mesa será acompanhado de atuações musicais no coreto, com os artistas a levarem ao palco versões mais intimistas e descontraídas dos seus espetáculos convencionais. Assim, no primeiro dia, às 15h00, João Borsch faz as honras. O jantar será acompanhado pelas canções de Iolanda, que sobe ao Coreto às 21h30.

Dia 19, sábado, começa com Tiago Bonito, do Palacete Severo (Porto), vencedor do prémio Chefe Cozinheiro do Ano, apresentando a sua versão de bacalhau grelhado. Segue-se Miguel Peres, fundador do Pigmeu (Lisboa), distinguido com um Sol Repsol e defensor da sustentabilidade alimentar. Miguel Peres tomará conta das carnes. O prato vegetariano é uma criação de João Saloio, do restaurante Mãe (Lisboa). João Saloio apresenta uma reinvenção criativa da gastronomia portuguesa. Por fim, a sobremesa estará a cargo de Ana Patrícia Correia, fundadora da Marupiu (Vila Nova de Famalicão) e distinguida com o Prix au Chef Pâtissier pela Academia Internacional de Gastronomia.

Raquel Martins é a primeira a subir ao coreto para animar o final do almoço, a partir das 15h00. À noite, o ritmo será outro. Às 21h30, os Bateu Matou prometem contagiar a audiência com a sua energia e ritmos frenéticos.

Chegando ao último dia da terceira edição do Chefs On Fire pop-up Aveiro, entra em cena Francisco Nogueira, conhecido pela sua abordagem irreverente à tradição portuguesa. O chef do Tricky’s (Lisboa) estará encarregue do prato de peixe. Segue-se, nas carnes, um dos nomes maiores da programação: Ricardo Costa, chef executivo do The Yeatman (Vila Nova de Gaia), premiado com duas estrelas Michelin e três Sóis Repsol, que apresenta uma abordagem arrojada ao porco preto. A receita vegetariana é da autoria João Guedes, do Flora, que guia o seu projeto de Viseu com base na natureza e já recebeu um Sol Repsol. A sobremesa está a cargo de Claiton Ferreira, chef executivo de pastelaria do Sala de Corte (Lisboa), premiado como “Passionate Pastry Chef” em 2024.

Para encerrar a programação do Coreto, Benjamim sobe ao palco às 15h00, para finalizar o almoço. À noite, a partir das 21h30, é a vez dos Napa, que este ano representaram Portugal no Festival Eurovisão da Canção.