Chefs On Fire Aveiro: O fogo e a festa regressam às margens dos canais

Numa demonstração clara de que, às vezes, vale mesmo a pena retornar ao lugar onde fomos felizes, o Chefs On Fire volta a Aveiro pela terceira vez, para mais uma edição pop-up na “cidade dos canais”. De 18 a 20 de julho, o maior festival gastronómico de cozinha no fogo da Europa volta a transformar o jardim do Parque Infante D. Pedro num espaço intimista onde se juntam as celebrações de criatividade gastronómica e musical – enquanto do fogo saem as melhores criações, em palco acontecem as atuações de alguns dos melhores artistas nacionais contemporâneos.
Esta edição do festival integra-se na programação oficial do Festival dos Canais e é uma co-produção entre a LOHAD, entidade organizadora do Chefs On Fire, e a Câmara Municipal de Aveiro.
Mantendo o que é já tradição, ao longo dos três dias de festival, haverá 12 chefs – entre nomes consagrados e emergentes da cozinha portuguesa – a executar as suas receitas ao vivo. Estes 12 chefs mostram a sua arte, fazendo da lenha, do fogo e do fumo as ferramentas com que trabalham os seus melhores pratos. Por cada dia, há quatro chefs a lidar com os braseiros e as labaredas para criar pratos específicos, que promovem e valorizam os produtos e a identidade gastronómica da região – no caso, Aveiro e a Beira Litoral. Cada chef tem ao seu cuidado uma categoria: peixe, carne, vegetariano ou sobremesa. Em cada turno (cada almoço ou cada jantar) os comensais terão acesso a um prato de cada categoria.
No primeiro dia, o peixe será da responsabilidade de Cristiano Barata, do Mercantel (Aveiro), com sabores locais cozinhados a fogo; a carne passará pelas brasas dominadas por João Magalhães, do Pata Gorda (Porto), que cruza o espírito de tasco com a técnica moderna; a receita vegetariana é de Rafaela Ferreira, do Exuberante (Porto), que traz uma cozinha vibrante com raízes em Viseu; Verónica Dias, do Brites (Favaios), apresentará a sobremesa, com a sua pastelaria honesta e de fermentação natural.
Como o Chefs On Fire é mais do que um encontro gastronómico, o encontro à mesa será acompanhado de atuações musicais no coreto, com os artistas a levarem ao palco versões mais intimistas e descontraídas dos seus espetáculos convencionais. Assim, no primeiro dia, às 15h00, João Borsch faz as honras. O jantar será acompanhado pelas canções de Iolanda, que sobe ao Coreto às 21h30.
Dia 19, sábado, começa com Tiago Bonito, do Palacete Severo (Porto), vencedor do prémio Chefe Cozinheiro do Ano, apresentando a sua versão de bacalhau grelhado. Segue-se Miguel Peres, fundador do Pigmeu (Lisboa), distinguido com um Sol Repsol e defensor da sustentabilidade alimentar. Miguel Peres tomará conta das carnes. O prato vegetariano é uma criação de João Saloio, do restaurante Mãe (Lisboa). João Saloio apresenta uma reinvenção criativa da gastronomia portuguesa. Por fim, a sobremesa estará a cargo de Ana Patrícia Correia, fundadora da Marupiu (Vila Nova de Famalicão) e distinguida com o Prix au Chef Pâtissier pela Academia Internacional de Gastronomia.
Raquel Martins é a primeira a subir ao coreto para animar o final do almoço, a partir das 15h00. À noite, o ritmo será outro. Às 21h30, os Bateu Matou prometem contagiar a audiência com a sua energia e ritmos frenéticos.
Chegando ao último dia da terceira edição do Chefs On Fire pop-up Aveiro, entra em cena Francisco Nogueira, conhecido pela sua abordagem irreverente à tradição portuguesa. O chef do Tricky’s (Lisboa) estará encarregue do prato de peixe. Segue-se, nas carnes, um dos nomes maiores da programação: Ricardo Costa, chef executivo do The Yeatman (Vila Nova de Gaia), premiado com duas estrelas Michelin e três Sóis Repsol, que apresenta uma abordagem arrojada ao porco preto. A receita vegetariana é da autoria João Guedes, do Flora, que guia o seu projeto de Viseu com base na natureza e já recebeu um Sol Repsol. A sobremesa está a cargo de Claiton Ferreira, chef executivo de pastelaria do Sala de Corte (Lisboa), premiado como “Passionate Pastry Chef” em 2024.
Para encerrar a programação do Coreto, Benjamim sobe ao palco às 15h00, para finalizar o almoço. À noite, a partir das 21h30, é a vez dos Napa, que este ano representaram Portugal no Festival Eurovisão da Canção.
Esta edição do Chefs On Fire Aveiro conta com apoios e parcerias com várias marcas. A Makro garante o fornecimento dos ingredientes, enquanto as grelhas são fornecidas pela Ecogrill. A Škoda também estará presente e oferecerá a todos os visitantes um bite exclusivo, criado pelo chef João Rodrigues, do restaurante Canalha (Lisboa) — um bikini de sobrasada, queijo dos Açores, mel e pickle de malagueta, disponível no espaço da marca.
Para acompanhar os pratos, os visitantes contam com uma seleção de bebidas composta por vinhos Papa Figos, marca que agora é parceira oficial do festival, cerveja Carlsberg e refrigerantes Fritz-Cola. Há ainda cocktails Jameson Black Barrel, com uma bebida de boas-vindas incluída no bilhete. O café Delta, como já é tradição, encerra a refeição.
Cartaz Diário
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18 de julho
- Peixe- Cristiano Barata (Mercantel)
Flatbread com Tinta de Choco, Choco Grelhado e Verdes
- Carne – João Magalhães (Pata Gorda)
Espetada de Leitão
- Vegetariano – Rafaela Ferreira (Exuberante)
Batatas, Algas e Chalotas
- Sobremesa – Verónica Dias (Brites)
Brioche com Figos do Fundão e Natas Fumadas
Concertos:
João Borsch (15h00)
Iolanda (21h30)
19 de julho
- Peixe – Tiago Bonito (Palacete Severo)
Bacalhau Grelhado, Salada de Batata ao Sal, Pico de Gallo e Ervas Finas
- Carne – Miguel Peres (Pigmeu – 1 Sol Repsol)
Porco Assado com Molho à Bairrada
- Vegetariano- João Saloio (Mãe Cozinha Com Amor)
Caril de Bimis, Caju e Beldroegas
- Sobremesa- Ana Patrícia Correia (Marupiu)
French Toast, Nectarinas, Mascarpone com Citrinos e Marshmallow
Concertos:
Raquel Martins (15h00)
Bateu Matou (21h30)
20 de julho
- Peixe- Francisco Nogueira (Tricky’s)
Espetada de Camarão Agridoce, Salada de Batata e Coleslaw
- Carne- Ricardo Costa (The Yeatman –2 estrelas Michelin, 3 Sois Repsol)
Porco Preto, Kimchi, Jalapeños e Batata Doce
- Vegetariano – João Guedes (Flora- 1 Sol Repsol)
Shawarma de Cogumelos, Baba ganoush e Molho de Iogurte
- Sobremesa – Claiton Ferreira (Sala de Corte)
Morangos Assados na Brasa, Pão de Ló e Zabaione de Moscatel
Concertos:
Benjamim (15h00)
Napa (21h30)
O evento mantém o modelo de dois turnos diários (almoço e jantar), com bilhetes a €40 por turno. Cada bilhete inclui uma refeição completa de quatro pratos e o acesso ao concerto do turno correspondente. E, depois, é desfrutar, seja à mesa ou diante do coreto.