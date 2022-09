“Se isto está assim em dois meses, nem imagino o que vem aí a seguir. Ou há uma mudança de atitude rapidamente ou só vai piorar.” O desabafo é de um deputado do PSD e ajuda a ilustrar o ambiente que se vai vivendo no grupo parlamentar social-democrata: ainda que não exista um movimento organizado de oposição interna, as trincheiras já estão a ganhar forma.

O episódio em torno da eleição ou não de Rui Paulo Sousa como vice-presidente da Assembleia da República foi apenas mais uma acha para a fogueira. Concertado com Luís Montenegro, a quatro horas da votação e sem que o grupo parlamentar do PSD tivesse deliberado sobre o assunto, Joaquim Miranda Sarmento enviou um email aos deputados para que votassem a favor do parlamentar do Chega.

O pretexto – respeitar a “normalidade democrática”– não convenceu o braço do partido na Assembleia e o mal-estar que a comunicação gerou teve uma consequência prática: seguramente um terço (mas presumivelmente mais) dos deputados sociais-democratas não obedeceram à indicação Miranda Sarmento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.