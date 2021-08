A aposta está feita: o Chega entende ter condições para ficar à frente do PSD em Sintra e Loures, zonas da grande Lisboa onde o partido acredita que a mensagem de André Ventura, os candidatos apresentados e as propostas defendidas têm forte aceitação. Pormenor: a acreditar nas contas que os vários protagonistas vão fazendo — do PS ao Chega –, esse cenário não é inteiramente impossível. Em contrapartida, autarquias como Amadora e Odivelas são dadas como praticamente perdidas.

“São nesses sítios, onde a classe média foi obrigada a fixar-se. Essa classe média está a desaparecer. É nesta cintura urbana, onde as pessoas estão cada vez mais pobres, onde os transportes públicos são cada vez piores, onde há maior insegurança, onde não existem creches e onde há violência nas escolas, é aí que estão os nossos eleitores. A aposta é óbvia”, explica ao Observador Nuno Afonso, coordenador autárquico do partido e candidato precisamente a Sintra.

Em todas as eleições a que foi a votos, o partido tem conseguido ter nesta zona do país resultados acima da média nacional. E de forma constante: foi assim na primeira versão do Chega, quando foi a votos nas europeias com a roupagem de “Basta”; foi assim nas legislativas de 2019; e foi assim nas presidenciais de 2021. Três eleições que deram continuidade ao resultado conseguido por André Ventura em Loures nas autárquicas de 2017, então ainda com as cores do PSD.

As duas corridas — Sintra e Loures — serão feitas em circunstâncias diferentes. Em Sintra, além de Nuno Afonso, Basílio Horta enfrenta a concorrência de Ricardo Baptista Leite, pelo PSD. O socialista é, em teoria, um vencedor antecipado e a questão pode muito bem vir a resumir-se à disputa sobre quem consegue capitalizar mais o voto de protesto.

Com um aparelho partidário estilhaçado, os sociais-democratas têm somado resultados tímidos nas últimas autárquicas. Em 2013, Marco Almeida rompeu com o partido, foi como independente e quase conquistava a autarquia, com mais de 25% dos votos. Basílio teve 26,83%. Quatro anos depois, em 2017, Marco Almeida foi com as cores do PSD e teve 29% — Basílio teve mais de 42%.

Este ano, Marco Almeida queria ser candidato, a direção do PSD tentou Pedro Santana Lopes, a estrutura local não queria nenhum dos dois, Santana recusou, Marco Almeida afastou-se e a direção apostou em Ricardo Baptista Leite, médico, deputado, ex-vereador em Cascais e uma das vozes mais respeitadas no PSD nos últimos 18 meses de pandemia. O social-democrata, que foi considerado como hipótese em Lisboa, chega a estas eleições como segunda escolha do partido, num terreno politicamente armadilhado e com uma montanha difícil de escalar.

Nuno Afonso, candidato e coordenador autárquico, ex-vice do partido afastado do cargo no último congresso, conhece bem a política local e partilha com André Ventura as origens na Linha de Sintra, mais concretamente Algueirão-Mem Martins. O pai, Artur Afonso, foi autarca na junta de freguesia, eleito pelo PSD, e era uma figura muito respeitada na comunidade.

O objetivo de colar os sociais-democratas a Basílio Horta é manifestamente assumido por Nuno Afonso. O candidato do Chega tem insistindo na narrativa de que o PSD é a “muleta” de Basílio Horta na Câmara de Sintra e chegou a interpelar Ricardo Baptista Leite nas redes sociais. “Ricardo deixa lá isso, desiste já, ficar em terceiro vai ser mau para o teu futuro político”, escreveu o candidato do Chega. Resta saber se as lhe darão razão.