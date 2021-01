Entre essas pessoas, Kabaservice inclui os republicanos no Congresso que, até aqui, têm estado assumidamente ao lado de Trump, veiculando as suas acusações sem provas de que as eleições foram roubadas a favor de Joe Biden. À cabeça desse grupo estão os senadores Ted Cruz e Josh Hawley. “O que se passou hoje é mortífero para Cruz, para Hawley e para o resto deles todos”, afiança o diretor de estudos do Niskanen Center. “O plano cínico que cada um deles tinha para chegar ao poder e de promoverem os seus interesses esbarrou hoje no perigo das suas propostas.”

O Partido Republicano sob a alçada de Donald Trump é, também, o Partido Republicano que perdeu em pouco mais de dois anos o controlo dos três centros de poder nos EUA: a Câmara dos Representantes, nas eleições intercalares de 2018; a Casa Branca, nas eleições presidenciais de 2020; e o Senado, com a vitória histórica do Partido Democrata nas eleições na Geórgia desta terça-feira.

“Perante isto, as pessoas que estão à volta do Partido Republicano, desde os grandes contribuidores para as campanhas políticas aos grupos de interesse, vão começar a exercer pressão para uma mudança absoluta dentro do partido“, disse Geoffrey Kabaservice.

Esta mudança, admite, pode representar um regresso a um Partido Republicano mais moderado, menos populista e mais clássico. “O Partido Democrata também teve, a seu tempo, vários defensores da segregação racial. Felizmente, eles conseguiram apagar essa nódoa, tomando uma série de medidas”, referiu. “Para o Partido Republicano, também poderá ser possível apagar a nódoa do trumpismo. Mas, para fazer isso, terá de haver um afastamento claro e inequívoco de tudo o que Trump representou.”

Tudo o que Geoffrey Kabaservice deseja é o oposto do que Dennis Lennox quer para o seu Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump.

Getty Images

“Agora que o mandato do Presidente Trump terminou e os democratas vão controlar a Casa Branca e o Congresso, seria insensato os republicanos desconsiderarem os milhões de eleitores que votaram no programa político do America First do Presidente Trump”, escreveu numa SMS enviada ao Observador. “Regressar ao Partido Republicano que existia antes de Trump não vai ajudar o partido a vencer eleições no futuro.”

Aos “milhões de eleitores” que votaram em Donald Trump, e, em especial, aos que se manifestaram em seu nome em Washington D.C., o Presidente dos EUA deixou um vídeo no Twitter. “Conheço a vossa dor”, disse, pedindo-lhes ainda assim (e numa declaração que demorou a ser feita) para “irem para casa”. “Nós amamos-vos, vocês são especiais”, rematou.