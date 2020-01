Foi por isso que, esta quarta-feira, assistimos às cenas de eurodeputados britânicos em lágrimas e outros, como Nigel Farage, exultantes. “São imagens importantes do ponto de vista simbólico”, aponta ao Observador Jill Rutter, investigadora do think tank UK in a Changing Europe, que trabalhou ao longo da vida em vários gabinetes governamentais como o do primeiro-ministro, o das Finanças e o do Ambiente. “Servem sobretudo para assinalar uma mudança política real e para marcar o início de uma nova era, com o Reino Unido fora das instituições europeias.”

Até porque, simbolicamente, não haverá cerimónia para retirar a bandeira britânica do Parlamento Europeu à meia-noite desta sexta-feira em Bruxelas. Como conta o Guardian, a bandeira será removida “sem cerimónia, em hora por confirmar”, e será depois guardada no museu Casa da História Europeia, em Bruxelas.

Em termos concretos, o que vai mudar para o cidadão comum?

“Para a maioria das pessoas e para a maioria das empresas, nada no imediato”, resume Jill Rutter.

Até ao final de 2020, a liberdade de circulação dentro da UE e do Reino Unido para cidadãos europeus e britânicos mantém-se, o que significa que todos podem continuar a entrar e a sair do Reino Unido. Os britânicos que vivem em países da UE podem continuar a usufruir de cuidados de saúde, pensões e outros benefícios sociais — e o mesmo se aplica aos europeus que vivam no Reino Unido. Não serão necessários vistos, nem controlos alfandegários, nem necessidade de obter documentação equivalente para cartas de condução.