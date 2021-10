Chicotadas no Macaquinho do Chinês: professores contam casos na Bélgica e no Brasil inspirados no Squid Game. O que dizem os especialistas?

Obrigado por ser nosso assinante. É com o seu apoio que escrevemos estes e outros artigos de fundo, exclusivos a assinantes.

Tal como uma criança copia um desenho com papel vegetal, as situações parecem decalcadas uma da outra. Ou, entrando no espírito da série Squid Game, um jogo de Dalgona — com um alfinete, é preciso picotar uma forma dentro de um biscoito de açúcar, sem deformar o desenho original. Pelo meio, as duas histórias têm o Atlântico a separá-las. De um lado Brasil, do outro, Bélgica. “Um dia saí muito preocupada da escola”, conta Daniela Félix Castilhos. A professora brasileira é orientadora educacional no Colégio Santa Doroteia do 1.º ao 3.º ano do ensino fundamental (primária). A sua escola é uma das muitas que tiveram de alertar os pais para os conteúdos da série sul-coreana, ultra violenta, que está a ser exibida na Netflix. “Uma menina veio do recreio chorando muito a dizer: ‘Estão brincando de Batatinha Frita, 1,2 3 e por mais que eu não me mova, a mesma menina está a eliminar-me sempre.’”

Na Bélgica, não era Batatinha Frita, o nosso Macaquinho do Chinês. As crianças jogavam 1, 2, 3, Soleil, um jogo que muda de nome consoante o país. As regras permanecem idênticas: quem se mexer depois de dita a frase, perde. Na série fenómeno sul-coreana, ser eliminado do jogo significa morrer. Naquele recreio no município de Erquelinnes significou ser agredido. “Estavam a brincar no recreio e, de repente, uma menina começou a chorar”, explica Sabrina Caci, diretora do Communal d’Erquelinnes Center. “Os professores ficaram preocupados e ela explicou que estava a jogar 1, 2, 3 Soleil e levou uma chicotada na cara com uma corda.”

Em Portugal, não há, até agora, relatos de histórias idênticas, mas tanto pais como diretores de escolas dizem que é preciso estar alerta. O perigo, defendem a psicóloga e a pedopsiquiatra ouvidas pelo Observador, é que crianças e jovens não estão preparados para processar conteúdos tão violentos. As mais novas devem ser impedidas de ver a série, enquanto que com os adolescentes a solução é conversar e prepará-los para lidar com o que veem.

Squid Game está a ser um sucesso de audiências em todo o mundo e é difícil fugir ao merchandising. Em Montreal, uma loja que decidiu vender bolinhos Dalgona (biscoitos coreanos, feitos à base de açúcar, que eram vendidos à porta das escolas — quem conseguisse decalcar a imagem sem parti-la, ganhava um doce novo do vendedor, este é um dos seis jogos da série) tornou-se um sucesso. O mesmo aconteceu num café da Indonésia, que recria vários jogos da série. Já a internet está cheia de máscaras das personagens e tudo aponta para que sejam as mais populares no Dia das Bruxas (e Halloween). Em Roterdão, centenas de pessoas, crianças incluídas, jogaram Macaquinho do Chinês com uma réplica da boneca assassina (precisa ver a série para saber o porquê, mas a boneca é a que tapa os olhos e conta durante o jogo) nas ruas da cidade. Nas Filipinas, a mesma boneca, colocada num centro comercial, disparava os seus olhos vermelhos a quem atravessasse a rua com o sinal vermelho. Em contrapartida, em Bangkok, a polícia alertou os cidadãos para as cenas de assassinato que podem levar os espectadores a envolverem-se em crimes na vida real. Em Espanha, as autoridades policiais avisaram que estão a ser distribuídos cartões de visita com os símbolos da série (outro detalhe que só quem viu sabe do que estamos a falar), só que em vez de um telefone trazem um código QR que não deve ser digitalizado. Os mesmos símbolos, num sinal de trânsito rodoviário, levaram a polícia, no Reino Unido, a brincar com o assunto: a sinalização não leva ao Squid Game. “São apenas orientações para rotas de desvio durante as obras… ufa!”

Evening all, So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf — TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021

Alunos de 8 anos desenham as personagens de vermelho

Ouvida por toda a imprensa local, a história de Sabrina Caci, a diretora belga, termina sempre da mesma forma: quando perguntaram aos alunos o que aconteceu, eles falaram da série da Netflix. “O fenómeno foi interrompido imediatamente e nenhum outro incidente ocorreu desde então”, conta a diretora. Apesar disso, o alerta seguiu para os pais.

Ao Observador, Daniela Félix Castilhos conta que, em Porto Alegre, os eventos não ficaram por ali. Em seguida, foram alunos de 8 e 9 anos que desenharam os carrascos da série, uma espécie de guardas prisionais que têm a tarefa de eliminar os perdedores dos desafios, que são sempre jogos tradicionais de crianças. “A outra menina ficou muito marcada com o que aconteceu e quando vi esses desenhos, das personagens de vermelho, com o símbolo do triângulo, fiquei a pensar que eram alunos muito pequenos para ter acesso a esse conteúdo.”

A sua colega Grace Becker, que trata da comunicação do colégio, tratou de escrever o alerta para as famílias. “Não fizemos nenhum juízo de valor sobre a série, que é para adultos. Só queremos fortalecer, junto dos pais, que essa não é uma série para crianças. Foi esse o nosso foco porque tem havido questões de violência, brigas, que acabam sempre com alguém chorando.” Agressões físicas sérias nunca aconteceram, mas, mesmo entre os monitores dos mais novos, crianças de 3 e 4 anos, surgiram relatos de brincadeiras relacionadas com o Squid Game.