Então e a Índia, uma das maiores economias da região?

A Índia, que, se aderisse ao acordo, seria a terceira maior economia entre os signatários, abandonou as negociações no ano passado, por considerar que o RCEP poderia ‘inundar’ o país com produtos chineses baratos, o que ameaçaria os produtos nacionais. Segundo o The New York Times, a China exporta para a Índia, por ano, mais 60 mil milhões de dólares em produtos do que recebe do país.

O jornal acrescenta que a Índia também queria mais flexibilidade para poder aumentar as tarifas perante um crescimento das importações. Por outro lado, pedia a redução das tarifas para os produtos de baixo custo e cujas fábricas estão a sair da Ásia. Só que Pequim não gostou da ideia, por receio de que as indústrias com elevada empregabilidade, como a do calçado ou a do têxtil, pudessem abandonar a China.

A Índia também considerava que o acordo iria trazer poucos avanços ao comércio de serviços, uma área onde o país tem vantagem.

Ainda assim, a porta continua aberta. Embora não tenha assinado já o acordo, os signatários já disseram que o país pode juntar-se quando “estiver pronto”.

Mas, afinal, o que prevê o acordo?

Na prática, o RCEP pega nos acordos já existentes assinados pelos membros da ASEAN e junta-os num único pacto multilateral com a Austrália, China, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul.

Como escreve a Bloomberg, o acordo vai permitir a eliminação de, pelo menos, 92% das tarifas sobre os produtos comercializados entre os signatários, alterações em termos de proteção de dados e do consumo online e ainda procedimentos alfandegários simplificados. Além disso, determina que, pelo menos, 65% dos setores dos serviços tenham maiores limites à participação ativista estrangeira.

O acordo também vai mexer nas chamadas “regras de origem” — um critério que permite caraterizar a origem dos produtos e que determina o valor das tarifas. Atualmente, os vários acordos entre os países da ASEAN têm regras diferentes (o Financial Times dá o exemplo de uma empresa de bicicletas na Indonésia que pode comercializar livremente com o Japão, mas já não responde aos critérios exigidos pela Coreia do Sul). O RCEP vem, assim, uniformizar esse procedimentos, ao mesmo tempo que permite aos países manterem tarifas sobre as importações em setores específicos.

Jeffrey Wilson, diretor de investigação do think tank Perth USAsia Centre, na Austrália, sintetiza que o acordo vai facilitar o investimento e outros negócios na região.

O que ficou de fora?

Ao contrário do TPP e de outros acordos liderados pelos EUA, o RCEP não obriga os seus membros a darem passos no sentido de proteger os direitos laborais, como o direito de sindicalização, ou atingir determinados padrões ambientais e de propriedade intelectual. O Financial Times sublinha ainda que a agricultura está praticamente ausente.

Outro “ponto crítico”, como lhe chama Peter Petri, professor de finanças internacionais na Universidade de Brandeis, e coautor de um estudo sobre os vários acordos comerciais na Ásia, é que o RCEP abrange países com caraterísticas “imensamente diversas”. “Há países grandes e pequenos, ricos e pobres”, defende, pelo que uma uniformização de regras pode deixar alguns prejudicados.