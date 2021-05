“Estava à espera de um mês muito difícil, mas não de dois, três ou quatro”, comenta Nélia Cardoso. A jurista de 34 anos tentou precaver-se ao ler o máximo possível sobre o sono dos bebés, mas houve pouco consolo na informação difusa e por vezes antagónica que encontrou. Nos primeiros três meses de vida, a bebé chorava muito durante o dia e só se acalmava quando embrulhada num pano que se tornou numa espécie de segunda barriga. Ao quarto mês o cenário piorou ainda mais: “A determinado momento fiquei obcecada com as sestas e comecei a viver em função do sono dela. Deixei de visitar os meus pais porque batia com a sesta dela”. São preocupações legítimas, assegura, mas que precisam de ser doseadas. “Demorei meses a encontrar alguma paz.”

Foi o desespero, por volta dos seis ou sete meses da filha, que encurtou o caminho entre Nélia e uma consultora do sono que a ajudou a desbravar pela informação que já tinha recolhido. A experiência, que incluiu mudar a filha de quarto porque o berço junto à cama dos pais começava a ser pequeno, melhorou a vida da jurista e, embora tenha gostado da consultora, sentiu que, se fosse ela, teria tido uma abordagem ligeiramente diferente — o suficiente para querer fazer as coisas à sua maneira.

“Ela apresentou-me um pacote para a minha bebé e não me identifiquei totalmente“, comenta. Inspirada pela necessidade, fez vários cursos dedicados ao sono dos bebés — daqueles by the book a outros mais intuitivos, essencialmente baseados nos ritmos circadianos do bebé. Fez tantos cursos que tornou-se ela própria numa consultora que advoga uma abordagem mais personalizada, da qual o choro não faz parte. “Não quero simplesmente dar uma consulta, não tenho uma fórmula mágica. Quero fazer um programa de acompanhamento que dure algumas semanas com a família e tentar construir uma coisa sólida”, garante. Apesar de ainda não ter formalizado o negócio, já deu algumas consultas e garante que tem falado com muitas mães e muitos pais para perceber o que é que mais procuram, sendo que a dificuldade tende a ser sempre a mesma: não conseguem dormir porque o bebé também não.

“Cada vez é mais frequente haver pessoas desesperadas”

O sono dos bebés é um dos principais desafios da parentalidade e, também, um dos primeiros assuntos sobre os quais os pais são interrogados: “Então, dorme bem?” ou “Já dorme a noite toda?” são das perguntas mais comuns, garantem os pais consultados pelo Observador. O tema é pouco consensual e abundam os métodos de treino de sono.

Esses métodos de treino de sono têm por base a autonomia do sono do bebé. Ao Observador, Maria Helena Estevão, membro da direção da Associação Portuguesa de Sono, explica que há dois tipos: aquele mais standard (aludindo ao “mais radical” método Ferber, que implica deitar a criança e não atender ao choro dela “quase até à manhã seguinte”) e outro que se baseia na extinção gradual (implica não atender ao chamamento por períodos de tempo crescentes, algo que deve ser adaptado a cada criança). Nenhum deles é fácil de pôr em prática, diz.

Os métodos de extinção gradual das ajudas dos pais para adormecer devem ser aplicados quando existe dificuldade em adormecer e quando ocorrem muitos despertares. Maria Helena, pediatra com competência em Medicina do Sono que dá consultas de patologia do sono da criança na Unidade de Medicina do Sono do Centro Cirúrgico de Coimbra, explica que o prolongamento do despertar noturno está relacionado com a maneira como o bebé adormece no início da noite e alerta que nenhum método tem eficácia se não forem aplicadas as medidas de higiene do sono, como ter uma rotina do sono e o ambiente do quarto ser confortável (com uma temperatura amena e luminosidade pouco intensa). Importa também que a criança não tenha fome no momento de dormir — e deve-se deitar o bebé sonolento e não a dormir.

Como funciona o sono dos bebés? Algumas dicas de Maria Helena Estevão ↓ Mostrar ↑ Esconder “Temos vários ciclos do sono ao longo da noite. Cada ciclo é constituído por um sono REM e não sono REM. O conjunto desses dois estádios de sono formam um ciclo e esses ciclos são mais curtos num bebé do que num adulto”, assegura Maria Helena Estevão ao Observador.

Se num bebé um ciclo pode demorar 60 minutos, no adulto pode chegar às 2 horas. No bebé, a transição do ciclo é balizada por um despertar que pode ser mais ativo. Se o bebé adormecer no início da noite com determinados rituais, ao longo da noite vai exigir a sua repetição. Por exemplo: se está habituado a adormecer à mama da mãe, quando voltar a acordar vai voltar querê-la (muitas vezes não vai beber nenhum leite, apenas fazer o movimento da sucção). O mesmo acontece face ao bebé que é embalado até adormecer. “Para os bebés é muito importante a rotina, até diria a monotonia.”

Quando os bebés nascem ainda não têm o ciclo de organização dia/noite. Apenas começam a tê-lo pelos três ou quatro meses de idade. Por isso, nos dois meses de vida alguns não têm diferencial entre dia e noite. “As mães, logo que o bebé nasce, devem promover o máximo de interatividade durante o dia, dar o colo que precisam e o peito também; quando chega à noite é preciso diminuir a luminosidade do quarto, diminuir a interatividade com o bebé. Se o bebé choramingar de noite… não se deve dar mama de todas as vezes caso esteja a crescer bem. É preciso aprender a interpretar se é ou não fome.”

Há muitos sintomas que são secundários a um défice de sono, diz ainda a pediatra que é membro da direção da Associação Portuguesa do Sono. “A maior parte das crianças não tem sonolência, elas ficam, ao invés, birrentas ou hiperativas. Muitas das crianças rotuladas hiperativas o que tem é défice de sono.”

“Há autores que dizem e pais que pensam que não devem deixar o bebé chorar, mas nos acordares noturnos os pais têm tendência a mexer no bebé. E o facto de o bebé vocalizar o despertar, choramingar, não quer dizer que esteja a manifestar uma necessidade. Os pais têm de ir gradualmente esperando mais tempo”, defende. Questionada sobre se tal pode afetar a vinculação entre pai e filho, a pediatra assegura que “não há propriamente nenhum estudo em que a criança com este esquema possa ter alterações no seu desenvolvimento”. O atendimento durante a noite, diz, não implica pegar no bebé. Tem de ser, ao invés, o mais monótono possível, o menos interativo possível. Ainda assim, “se o bebé começar a chorar, a chorar, ai têm de pegar”: “Não defendo medidas extremistas.”

As consultas que dá, diz, demoram muito tempo uma vez que só assim é possível perceber a dinâmica da família, até porque “nunca nenhum programa é igual”. Maria Helena observa ainda que “cada vez é mais frequente haver pessoas desesperadas” e alerta para “uma coisa a que não se dá muita atenção”: a qualidade do sono e a qualidade de vida da mãe. “A mãe não pode só atender o bebé. O sono REM é o mais abundante na última parte da noite. Quem tem pouco sono, tem pouco sono REM, que é muito importante para a organização mental. Quando dormimos pouco, podemos estar repousados fisicamente mas a cabeça não está igual”, assegura, admitindo depois que já pensou “mil vezes” no caso da mãe cuja criança ficou alegadamente esquecida no carro, em Lisboa, no começo deste mês.