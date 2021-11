Chris Jackson, o fotógrafo da realeza: "O compromisso com o dever de Isabel II é incrível. Todos podemos aprender com a sua energia"

Há alguma comunicação entre si e os membros da família real para conseguir uma melhor foto ou faz parte do seu trabalho não ser notado?

Na maioria das vezes a abordagem é a de “mosca na parede”, estou lá para captar o que se está a passar, um estilo de reportagem para captar os momentos cândidos.

Há alguma fotografia que tenha perdido oportunidade de fazer e lamente?

Ótima pergunta! Eu perdi tantas fotografias, mas isso faz parte do trabalho, um elemento é, com certeza, a sorte, por isso é preciso trabalhar e potenciar as probabilidades de ter “a” fotografia ao estar no sítio certo, ter o melhor equipamento para o trabalho e melhorando as possibilidades de sucesso o mais possível. Algumas coisas estão fora do nosso controlo e eu já perdi fotografias porque o meu avião avariou ou porque fiquei preso no trânsito. Faz tudo parte dos desafios da profissão.

As fotografias contam história. Dê-nos exemplos de duas ou três fotografias de que se orgulhe especialmente.

A natureza histórica das fotografias da realeza é uma das coisas especiais deste género. Fiquei muito orgulhoso de fotografar o casamento dos duques de Cambridge, a fotografia de família no 70º aniversário do príncipe Carlos e os retratos oficiais da rainha para o governo canadiano.

Depois de ter lançado o livro Modern Monarchy em 2018, como surgiu a ideia deste livro sobre a rainha, agora?

A caminho do Jubileu de Platina, acho que agora é a altura certa para reunir o arquivo de imagens que tenho da rainha. Ela é uma figura incrível e icónica, respeitada em todo o mundo. Claro, com a Covid-19, eu também tive algum tempo extra para trabalhar no livro, em vez das viagens habituais à volta do mundo.