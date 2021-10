Chegou ao Instagram apenas em 2019, e foi com “orgulho e alegria” que encontrou várias contas e feeds dedicados às coleções que outrora criou e viu desfilar, nessa montra de cor e exuberância que hoje é chão fértil para nostalgia. Foi também naquela rede social que o criador que há muito deixou de ser viciado em compras acabou de encomendar uma camisola a um designer emergente. Entretanto, não estranhe se o vir à caça de antigas camisas Ralph Lauren numa loja vintage. O mago da fantasia da alta-costura que pautou os anos 80 e 90 viu o império ruir com a crise, em 2009, recompôs os cacos costurando parcerias com bastiões do ready to wear, e num malabarismo de estilo e sensatez conjuga no seu guarda-roupa os básicos da COS com as criações Margiela. Pelo caminho redefiniu o seu teatro dos sonhos. “Não sinto falta da alta-costura. Eu fazia alta-costura com uma dimensão teatral e agora faço figurinos para ópera a sério!”, confessa Christian Lacroix, por email.

Do apogeu do athleisure trazido pela pandemia ao caminho possível para o maximalismo, quando o fosse entre ricos e pobres se adensa, Lacroix admite que as regras do jogo mudaram. “Lidávamos com princesas do médio oriente, claro, mas não tanto com bilionários russos e chineses como agora acontece. Sem querer ser pejorativo, apenas posso reparar que vivi de perto as últimas décadas, quando a cultura, o gosto e o dinheiro andavam de braço dado. Já não acontece.” Chegado a 2021, e depois de uma temporada de confinamento no campo, assinala 10 anos de colaboração com a Desigual, para a qual assina uma nova coleção.