Christina Sulebakk, da HBO Max: “Estamos empenhados em produzir em Portugal, queremos ter conteúdo português”

Quem é o típico espectador português?

Diria que são muito anglo-saxónicos. Gostam das séries que chegam dos EUA, dos conteúdos da Warner Bros.. Temos o “Batman” a chegar, “Duna” e “Matrix Ressurrections” já estarão no catálogo. O espectador comum está um pouco mais nas cidades, há muitos estudantes, jovens adultos, casais com filhos. A faixa etária situa-se entre os 18 e os 40. Mas é interessante porque é composta igualmente por homens e mulheres — muita gente acha que as tecnologias são mais para os homens, mas não é nada disso. As pessoas também acham que as mulheres têm preferência por um tipo de programas e os homens por outro tipo, o que não é verdade. Se olharmos para “Banshee”, que é um programa algo violento, há muitas mulheres que gostam. “Girls” era visto tanto por homens como mulheres. É interessante termos o estereótipo de que as mulheres veem programas como “Gossip Girl” e “O Sexo e a Cidade”, mas os mesmos também são vistos pelos homens.

Em relação a conteúdo português, o que têm planeado?

Infelizmente não posso ainda partilhar. Estamos empenhados em produzir em Portugal, queremos ter conteúdo português. Temos produzido em Espanha e nos países nórdicos e em Portugal ainda não. Espero que em breve possa haver essa comunicação. Posso dizer que Portugal é um ótimo local por uma data de motivos. Sou uma grande fã de Portugal. Estive aí no lançamento [da HBO Portugal]. A minha família apaixonou-se por Lisboa, Cascais e Sintra. Visitámos Portugal três vezes em meio ano. É um ótimo cenário para qualquer produção. Também têm ótimos talentos, à frente e atrás da câmara. Quando produzimos também queremos ser locais. O que quer que seja produzido em Portugal será transmitido no resto do mundo, mas não estamos logo a pensar nessa obrigatoriedade. Será um conteúdo português.