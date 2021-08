A maioria das audições são favoráveis aos candidatos propostos, mas a temperatura sobe alguns graus quando o indigitado tem um passado político que o liga ao partido ou ao Governo que o propõe.

Algumas das nomeações mais polémicas acabaram por passar no crivo das comissões parlamentares, mesmo quando o partido que está no Executivo não tem a maioria no Parlamento. O caso mais recente foi o da escolha de Ana Paula Vitorino para a presidência da AMT (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes). A deputada socialista e ex-governante que fez parte do elenco de dois governos socialistas — secretária de Estado dos Transportes no primeiro Governo de Sócrates e ministra do Mar no primeiro Executivo de António Costa — viu a sua nomeação passar na comissão de Economia e Obras Públicas, não obstante o projeto de relatório muito negativo apresentado pelo deputado relator, Carlos Silva do PSD.

O processo ficou marcado por várias circunstâncias inéditas em processos de avaliação parlamentar para estes cargos, a começar com a entrega de um vasto conjunto de propostas de alteração e adições [cerca de 16) pela visada e acabando com a demissão do relator, contra alterações feitas pelos socialistas e que acabaram por passar com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP.

Independência versus demagogia

Na declaração de voto, Carlos Silva classificou o processo de “recambolesco, inédito e exdrúxulo”, destacando a intervenção da personalidade indigitada no relatório e tentativa do PS ter tentado alterar as conclusões de “forma a branquear o processo”. O resultado é “a votação de um projeto de relatório do Partido Socialista face a uma militante sua, a uma deputada deste parlamento que até há pouco tempo era membro do Governo (até 2019, Ana Paula Vitorino foi ministra do Mar)”. Assinalando que ficaram por dar respostas, o deputado social-democrata deixou ainda o reparo:

“Mas só porque lhe foi perguntado como resolvia o problema de independência face ao Conselho de Ministros na medida em que tinha laços familiares no próprio Conselho de Ministros (referência à união com o ministro Eduardo Cabrita da Administração Interna). O que foi respondido é que o Parlamento estava a ser machista e misógino relativamente a essa situação. Não passou de uma tentativa de vitimização quando o que estava em causa era na verdade a demonstração da sua independência face aos regulados e face ao poder político”.